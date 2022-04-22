Страсна п'ятниця-2022: добірка тематичних картинок, побажань та віршів

22 квітня православні відзначають Страсну п'ятницю-2022. Незважаючи на те, що вона вважається святом, цього дня відбувалися сумні події – Страсті Христові останніми днями земного життя, розп'яття заради спокути людських гріхів.
Цього дня віруючим важливо замислитися над своїм життям, помолитися, розкаятися, вибачитися перед тими, могли кого образити, подумати про добро і світло. А ще зробити щось корисне і важливе для інших людей, які особливо цього потребують, побажати їм миру, здоров'я, добра.
Ми зробили добірку душевних, щирих, гарних картинок, листівок, побажань у Страсну п'ятницю .
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Страсна п'ятниця: красиві картинки та вірші
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Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.
Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!
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В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он был казнен, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!
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У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Зі Страсною п'ятницею: побажання своїми словами
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У цей святковий і водночас скорботний день хочу побажати миру, благоденства, всепрощення, терпіння, помірності у всьому, а також доброти, терпимості та спокою!
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У Страсну п'ятницю бажаю справедливості та праведності, духовного очищення, каяття та доброчесності. Нехай добрими будуть дії та помисли, нехай пробачать вороги, нехай миром наповняться серця.
Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. А ще пропонували багато яскравих ідей з фото, як прикрасити паску-2022.