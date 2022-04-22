Страсна п'ятниця-2022: добірка тематичних картинок, побажань та віршів

Сьогодні Страсна п'ятниця: бажаємо вам миру, спокою, гармонії та зміцнення віри.

З Страсною п'ятницею: картинки, листівки та побажання / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

22 квітня православні відзначають Страсну п'ятницю-2022. Незважаючи на те, що вона вважається святом, цього дня відбувалися сумні події – Страсті Христові останніми днями земного життя, розп'яття заради спокути людських гріхів.

Цього дня віруючим важливо замислитися над своїм життям, помолитися, розкаятися, вибачитися перед тими, могли кого образити, подумати про добро і світло. А ще зробити щось корисне і важливе для інших людей, які особливо цього потребують, побажати їм миру, здоров'я, добра.

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Ми зробили добірку душевних, щирих, гарних картинок, листівок, побажань у Страсну п'ятницю .

Страсна п'ятниця: красиві картинки та вірші

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Страстная пятница настала,

Мы вспоминаем о Христе,

О чудесах, что совершил он,

И как распяли на Кресте.

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Не за горами Воскресенье,

Мы Пасху очень сильно ждем,

Придет к нам свет, любовь и счастье,

Покой и радость обретем!

Добрі побажання та картинки у Страсну п'ятницю / Фото: Pexels

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В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть.

За нас он был казнен, страдал,

За нас земную жизнь отдал,

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл.

Сегодня пятница Страстная –

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.

Воскреснет Бог, вернется радость,

Зажжет в душе покой и благость!

Страсна п'ятниця: красиві картинки та побажання / Фото: Pexels

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У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

З Страсною п'ятницею: побажання та листівки / Фото: bonnycards

Зі Страсною п'ятницею: побажання своїми словами

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У цей святковий і водночас скорботний день хочу побажати миру, благоденства, всепрощення, терпіння, помірності у всьому, а також доброти, терпимості та спокою!

Страсна п'ятниця: найкращі вірші та картинки / Фото: Depositphotos

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У Страсну п'ятницю бажаю справедливості та праведності, духовного очищення, каяття та доброчесності. Нехай добрими будуть дії та помисли, нехай пробачать вороги, нехай миром наповняться серця.

Гарні картинки зі Страсною п'ятницею / Фото: bonnycards

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. А ще пропонували багато яскравих ідей з фото, як прикрасити паску-2022.