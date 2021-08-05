Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Як доглядати за орхідеєю

Як не згоріти на пляжі

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці: дата, історія і значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 серпня, 12:19
Копіювати лінк
7 серпня православні вшановують день Успіння праведної Анни, рідної матері Пресвятої Богородиці і бабусі Ісуса Христа.
Свято Успіння праведної Анни
Свято Успіння праведної Анни / Фото: Pexels

Наближається чергова значима православна дата – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, яка щорічно відзначається 7 серпня і в 2021 році випадає на суботу, вихідний день.

Це церковне свято шанується на честь рідної матері Діви Марії, яка подарувала світові Божественного Сина Ісуса Христа. Про історію і значення дня дізнайтеся в нашій статті.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Історія святої Анни

Праведна Анна – це майбутня мати Богородиці і, відповідно, бабуся Ісуса Христа. Народилася Анна в родині священика Матфана і дружини його Марії. Вийшла заміж за праведного Йоакима, нащадка царя Давида, з яким вони прожили в шлюбі до глибокої старості в Назареті Галілейському.

Читайте також:

Йоаким і Анна довго не могли мати дітей. В ті часи бездітність у євреїв вважалося тяжким нещастям і Божим покаранням. Через це чоловік і жінка сильно сумували і гаряче молилися про дарування їм потомства.

Одного разу на велике свято Йоаким вирушив до Єрусалима з пожертвами для Бога, але первосвященик відмовився приймати їх у бездітного чоловіка, який не залишив свого потомства Ізраїлю. Від ганьби Йоаким пішов до пустелі, де провів 40 днів в суворому пості і молитві. А праведна Анна, дізнавшись про це, також ревно молилася вдома.

І раптом подружжю з'явився ангел Божий і сповістив про народження дівчинки на ім'я Марія, через яку буде благословенний весь рід людський. Блага звістка виявилася правдою, і після зустрічі подружжя Йоакима і Анни в Єрусалимі відбулося зачаття благословенного чада.

8 вересня Анна народила дочку, яку назвали Марією. Із вдячності Богу подружжя дало обітницю віддати дитину до храму. І після досягнення 3 років Марія була урочисто приведена батьками до храму Господнього, де виховувалася до повноліття.

Свої останні роки життя свята Анна провела при храмі поруч з Дочкою і померла у віці 79 років, на два роки переживши свого чоловіка. Православна церква вважає Йоакима і Анну Богоотцями, тому що вони є предками Ісуса Христа по плоті.

Читайте також:

На відміну від багатьох святих, праведна Анна за своє життя не скоювала чудес і не зазнала мученицьких подвигів. Однак вона несла інші скорботи, які несе кожна жінка, будуючи свою сім'ю. І скорботу безплідної самотності, і терплячу надію материнства.

Святу Анну вважають покровителькою:

  • Бретані і Квебека;
  • вагітних жінок;
  • матерів;
  • бабусь;
  • рудокопів.

На честь вшанування святої Анни в усьому православному світі стали зводити храми і монастирі. Кілька церков є і в Україні: на Закарпатті, Волині, у Львові, Ковелі, Полонному, Хмельницькому та інших містах.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
2 - 8 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти