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Введення у храм Пресвятої Богородиці-2021: найніжніші картинки, вітальні листівки та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 грудня, 05:20
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У свято Введення надсилайте гарні листівки і добрі привітання близьким та рідним людям.
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітання, картинки і листівки
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітання, картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 грудня, православні відзначають велике церковне свято, присвячене Божій Матері Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Ми зібрали для вас щирі, ніжні, добрі і душевні вітання зі святом Введення, а також тематичні картинки, яскраві листівки, вірші, смс і прозу, які ви можете адресувати рідним, коханим людям, близьким та знайомим, колегам та друзям.

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Добрі вітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці у віршах

***

У каждого в душе есть Божий храм,
Он путь укажет, как достойно жить.
Судьбы счастливой я желаю вам,
Чтоб радоваться, верить и любить.

В добре живите много-много лет
Под светлой путеводною звездой,
Чтоб Богородицы животворящий свет
Сиял в душе вселенской красотой.

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З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітальні картинки / Фото: pinterest
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья вам!

Пусть подарит вам Мария
Веру, доброту и свет,
Будьте счастливы, любимы
И живите много лет!

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З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: яскраві картинки / Фото: pinterest
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

Лучезарно, радостно и смело,
Нынче в храм вошла Святая Дева –
Господу послушное Дитя,
Что вместило целый мир в себя:
Веру, кротость, доброту, любовь,
И обетования веков!
Оттого так умиленно сердце молится –
С нами Пресвятая Богородица!

Зі святом Введення: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом Введення: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.

В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.

Листівки і картинки з Введенням / Фото: pinterest
Листівки і картинки з Введенням / Фото: pinterest

З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: душевні вітання у прозі

***

Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб цей світлий день наповнився сонцем, радістю, коханням. Нехай щодня свята Богородиця тебе оберігає та посилає своє благословення! Хай пребуде з тобою гармонія, віра і надія на краще.

Найкращі листівки і картинки на день Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото: pinterest
Найкращі листівки і картинки на день Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото: pinterest

***

Прийміть вітання з радісним святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Вона береже вас від негараздів та бід! Нехай подарує мир, радість, любов і процвітання, тепло та красу у ваше життя!

З Днем Введення у храм Пресвятої Богородиці: вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем Введення у храм Пресвятої Богородиці: вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Я бажаю вам у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці душевного тепла, сердечної радості, світлої надії, щирої любові, міцної віри, щасливої зірки, яка поведе вас до благодаті.

Раніше ми розповідали про головні традиції і заборони на день Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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