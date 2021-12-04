Введення у храм Пресвятої Богородиці-2021: найніжніші картинки, вітальні листівки та вірші

Сьогодні, 4 грудня, православні відзначають велике церковне свято, присвячене Божій Матері – Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.
Ми зібрали для вас щирі, ніжні, добрі і душевні вітання зі святом Введення, а також тематичні картинки, яскраві листівки, вірші, смс і прозу, які ви можете адресувати рідним, коханим людям, близьким та знайомим, колегам та друзям.
Добрі вітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці у віршах
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У каждого в душе есть Божий храм,
Он путь укажет, как достойно жить.
Судьбы счастливой я желаю вам,
Чтоб радоваться, верить и любить.
В добре живите много-много лет
Под светлой путеводною звездой,
Чтоб Богородицы животворящий свет
Сиял в душе вселенской красотой.
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В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья вам!
Пусть подарит вам Мария
Веру, доброту и свет,
Будьте счастливы, любимы
И живите много лет!
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Лучезарно, радостно и смело,
Нынче в храм вошла Святая Дева –
Господу послушное Дитя,
Что вместило целый мир в себя:
Веру, кротость, доброту, любовь,
И обетования веков!
Оттого так умиленно сердце молится –
С нами Пресвятая Богородица!
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Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.
В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.
С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.
З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: душевні вітання у прозі
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Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб цей світлий день наповнився сонцем, радістю, коханням. Нехай щодня свята Богородиця тебе оберігає та посилає своє благословення! Хай пребуде з тобою гармонія, віра і надія на краще.
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Прийміть вітання з радісним святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Вона береже вас від негараздів та бід! Нехай подарує мир, радість, любов і процвітання, тепло та красу у ваше життя!
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Я бажаю вам у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці душевного тепла, сердечної радості, світлої надії, щирої любові, міцної віри, щасливої зірки, яка поведе вас до благодаті.
Раніше ми розповідали про головні традиції і заборони на день Введення у храм Пресвятої Богородиці.