Введення у храм Пресвятої Богородиці-2021: найніжніші картинки, вітальні листівки та вірші

У свято Введення надсилайте гарні листівки і добрі привітання близьким та рідним людям.

З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітання, картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 грудня, православні відзначають велике церковне свято, присвячене Божій Матері – Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Ми зібрали для вас щирі, ніжні, добрі і душевні вітання зі святом Введення, а також тематичні картинки, яскраві листівки, вірші, смс і прозу, які ви можете адресувати рідним, коханим людям, близьким та знайомим, колегам та друзям.

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Добрі вітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці у віршах

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У каждого в душе есть Божий храм,

Он путь укажет, как достойно жить.

Судьбы счастливой я желаю вам,

Чтоб радоваться, верить и любить.

В добре живите много-много лет

Под светлой путеводною звездой,

Чтоб Богородицы животворящий свет

Сиял в душе вселенской красотой.

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З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: вітальні картинки / Фото: pinterest

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В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья вам!



Пусть подарит вам Мария

Веру, доброту и свет,

Будьте счастливы, любимы

И живите много лет!

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З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Лучезарно, радостно и смело,

Нынче в храм вошла Святая Дева –

Господу послушное Дитя,

Что вместило целый мир в себя:

Веру, кротость, доброту, любовь,

И обетования веков!

Оттого так умиленно сердце молится –

С нами Пресвятая Богородица!

Зі святом Введення: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.



В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.



С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

Листівки і картинки з Введенням / Фото: pinterest

З Введенням у храм Пресвятої Богородиці: душевні вітання у прозі

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Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб цей світлий день наповнився сонцем, радістю, коханням. Нехай щодня свята Богородиця тебе оберігає та посилає своє благословення! Хай пребуде з тобою гармонія, віра і надія на краще.

Найкращі листівки і картинки на день Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото: pinterest

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Прийміть вітання з радісним святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Вона береже вас від негараздів та бід! Нехай подарує мир, радість, любов і процвітання, тепло та красу у ваше життя!

З Днем Введення у храм Пресвятої Богородиці: вітання та листівки / Фото: pinterest

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Я бажаю вам у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці душевного тепла, сердечної радості, світлої надії, щирої любові, міцної віри, щасливої зірки, яка поведе вас до благодаті.

Раніше ми розповідали про головні традиції і заборони на день Введення у храм Пресвятої Богородиці.