Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Навіщо потрібно стрибати через вогнище і як правильно пускати вінки по воді на Івана Купала

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 19:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З безлічі народних традицій і ритуалів купальського свята найбільш важливими вважаються ті, що присвячені стихіям вогню і води.
Івана Купала
Івана Купала / Фото: Getty Images

Всенародно улюблене свято Івана Купала, яке настає 7 липня, багате на різноманітні ритуали та обряди, багато з яких можуть бути незрозумілі сучасним людям. Навіщо, наприклад, потрібно стрибати через вогонь, адже є ризик покалічитися або обпектися? Чому в одніх вінок із квітів пливе далеко-далеко, а у інших начебто застигає біля берега і нікуди не рухається? Невже і справді – тут не обійшлося без потойбічних сил і природних стихій?

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут. Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Реклама

На що здатний очищающий купальський вогонь

Багато традицій сповнені народною мудрістю і передаються з покоління в покоління. Наші предки вірили, що стихія вогню в це свято набуває особливої магічної сили, адже спочатку день Івана Купала збігався з днем літнього сонцестояння – свята, присвяченого найголовнішому джерелу світла, вогню і тепла. І лише після корекції календаря свято Івана Купала зрушилося на іншу дату.

Ритуальне купальське вогнище, яке складали в цю ніч, мало бути великим і високим, за силою і яскравістю схожим на сонце. У центр багаття часто встановлювали високий стовп, на який чіпляли череп тварини – "відьму".

Поки багаття горіло сильно і яскраво, навколо нього водили святкові хороводи, танцювали і співали хвалебних пісень, присвячених Сонцю. А ось коли вогонь прогорав, наставала черга іншого ритуалу – через нього починали стрибати.

Реклама

Стрибки через купальське вогнище мали важливе значення для людей. Вони вірили, що, пройшовши таким чином крізь вогонь, можна позбутися пристріту, нечистої сили, хвороб і навіть змінити свою долю на краще.

А ось якщо дівчина боялася і не могла перестрибнути через вогонь, її вважали відьмою і намагалися покарати: облити водою, побити кропивою і змусити стрибнути.

Також вогонь був перевіркою на міцність і серйозним випробуванням для закоханої пари. Адже це не так-то просто – не відсмикнути руку, коли гаряче. Якщо, стрибнувши через полум'я, вони змогли не роз'єднати руки, то їм пророкували міцні стосунки і щастя в родині.

Реклама

Як пустити вінок по воді

Ще один найважливіший ритуал, присвячений інший стихії – пускання вінків по річці. Після того, як купальське свято змістилося в часі, воно збілося з важливою церковної датою – Різдвом Іоанна Предтечі і Хрестителя Господнього. Саме святий Іоанн передбачав пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив Його в святих водах річки Йордан, за що і був названий Хрестителем. Тож цього дня особливу увагу приділяли воді і пов'язаними з нею обрядами.

Кожна дівчина, яка мріяла вийти заміж, робила в день Івана Купала вінок із трав і квітів, загадуючи бажання і вплітаючи свої думки про судженого. А з настанням вечора дівчата йшли до річки і пускали вінки.

Важливо було, щоб вінок поплив за течією вдалину від берега і при цьому не потонув. Це означало швидке благополучне і щасливе заміжжя. А от вінок, що залишився біля берега або ж потонув – поганий знак для своєї господині.

Тому багато хто пускався на хитрість, намагаючись закинути свій вінок якнайдалі. Але запущений із силою вінок часто з розгону йшов під воду, швидше намокав і тонув.

Важливо, не перестаючи думати про своє бажання, пустити вінок на гладь води і передати їй свій імпульс. А водна стихія за допомогою вінка здатна відобразити стан дівчини – рівний і спокійний або ж хвилюючий і сумбурний.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Читайте також:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Що подарувати на День захисника України
5 крутих ідей
Шукаю подарунки
Нагадувалка
ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ РЕТРОМЕРКУРІЯ ЗАЛИШИЛОСЯ
Як себе поводити?
Думка експертів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук та груш
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням граната?
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
4 - 10 жовтня
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти