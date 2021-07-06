Навіщо потрібно стрибати через вогнище і як правильно пускати вінки по воді на Івана Купала

З безлічі народних традицій і ритуалів купальського свята найбільш важливими вважаються ті, що присвячені стихіям вогню і води.

Івана Купала / Фото: Getty Images

Всенародно улюблене свято Івана Купала, яке настає 7 липня, багате на різноманітні ритуали та обряди, багато з яких можуть бути незрозумілі сучасним людям. Навіщо, наприклад, потрібно стрибати через вогонь, адже є ризик покалічитися або обпектися? Чому в одніх вінок із квітів пливе далеко-далеко, а у інших начебто застигає біля берега і нікуди не рухається? Невже і справді – тут не обійшлося без потойбічних сил і природних стихій?

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На що здатний очищающий купальський вогонь

Багато традицій сповнені народною мудрістю і передаються з покоління в покоління. Наші предки вірили, що стихія вогню в це свято набуває особливої магічної сили, адже спочатку день Івана Купала збігався з днем літнього сонцестояння – свята, присвяченого найголовнішому джерелу світла, вогню і тепла. І лише після корекції календаря свято Івана Купала зрушилося на іншу дату.

Ритуальне купальське вогнище, яке складали в цю ніч, мало бути великим і високим, за силою і яскравістю схожим на сонце. У центр багаття часто встановлювали високий стовп, на який чіпляли череп тварини – "відьму".

Поки багаття горіло сильно і яскраво, навколо нього водили святкові хороводи, танцювали і співали хвалебних пісень, присвячених Сонцю. А ось коли вогонь прогорав, наставала черга іншого ритуалу – через нього починали стрибати.

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Стрибки через купальське вогнище мали важливе значення для людей. Вони вірили, що, пройшовши таким чином крізь вогонь, можна позбутися пристріту, нечистої сили, хвороб і навіть змінити свою долю на краще.

А ось якщо дівчина боялася і не могла перестрибнути через вогонь, її вважали відьмою і намагалися покарати: облити водою, побити кропивою і змусити стрибнути.

Також вогонь був перевіркою на міцність і серйозним випробуванням для закоханої пари. Адже це не так-то просто – не відсмикнути руку, коли гаряче. Якщо, стрибнувши через полум'я, вони змогли не роз'єднати руки, то їм пророкували міцні стосунки і щастя в родині.

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Як пустити вінок по воді

Ще один найважливіший ритуал, присвячений інший стихії – пускання вінків по річці. Після того, як купальське свято змістилося в часі, воно збілося з важливою церковної датою – Різдвом Іоанна Предтечі і Хрестителя Господнього. Саме святий Іоанн передбачав пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив Його в святих водах річки Йордан, за що і був названий Хрестителем. Тож цього дня особливу увагу приділяли воді і пов'язаними з нею обрядами.

Кожна дівчина, яка мріяла вийти заміж, робила в день Івана Купала вінок із трав і квітів, загадуючи бажання і вплітаючи свої думки про судженого. А з настанням вечора дівчата йшли до річки і пускали вінки.

Важливо було, щоб вінок поплив за течією вдалину від берега і при цьому не потонув. Це означало швидке благополучне і щасливе заміжжя. А от вінок, що залишився біля берега або ж потонув – поганий знак для своєї господині.

Тому багато хто пускався на хитрість, намагаючись закинути свій вінок якнайдалі. Але запущений із силою вінок часто з розгону йшов під воду, швидше намокав і тонув.

Важливо, не перестаючи думати про своє бажання, пустити вінок на гладь води і передати їй свій імпульс. А водна стихія за допомогою вінка здатна відобразити стан дівчини – рівний і спокійний або ж хвилюючий і сумбурний.

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