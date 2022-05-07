Як почистити диван у домашніх умовах

Щоб оновити меблі, необов'язково вдаватися до професійного чищення.

Як легко почистити диван / Фото: Max Vakhtbovych, istockphoto.com, Колаж: Сьогодні, pexels.com

М'які меблі при всій своїй затишності та красі мають властивість накопичувати пил, бруднитися, "ловити" плями і просто ставати неохайними. Тому слід періодично чистити крісла та дивани , як і інші предмети побуту.

Раніше ми вже ділилися з вами доступними лайфхаками, які допомагають упорядкувати шкіряні меблі. Сьогодні розповімо, як почистити диван, обтягнутий тканиною .

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Видаліть пил з дивана

Видаліть пил з дивана / Фото: freepik.com

Перед вологим чищенням бажано спочатку видалити з меблів пил – це зменшить загальну кількість бруду. Пройдіться по всіх площинах пилососом зі спеціальною насадкою або просто із відкритою трубою.

Обробіть плями

Якщо на дивані є плями, головне при їх видаленні – не нашкодити і не зробити їх помітнішими. Який би засіб для цього ви не вибрали, спочатку спробуйте його на невидимій ділянці меблів . Жорстку тканину можна терти щіткою, а для м'яких краще використовувати губку або серветку.

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Як зробити розчин, що чистить

Вам знадобиться:

1 л теплої води;

4 ст. ложки рідини для миття посуду;

5 ст. ложок 9%-го оцту;

2 ст. ложки соди;

2 ст. ложки гліцерину.

У воді розчиніть засіб для миття посуду та соду. Влийте гліцерин і добре перемішайте. Додайте оцет і знову перемішайте до утворення піни.

Як зробити вологе чищення

Як чистити диван / Фото: freepik.com

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За рахунок пінної консистенції засіб краще проникає у волокна оббивки. Збийте рідину і, поки піна не осіла , нанесіть на губку, щітку або тканину. Увітріть засіб у диван, особливо ретельно протираючи забруднені місця. Залишіть на 30 хвилин. Потім почистіть меблі мокрою ганчіркою чи губкою, частіше промиваючи їх у чистій воді. Зчищайте засіб і бруд, що з'явився на поверхні до тих пір, поки вода з губки не стане прозорою.

Як почистити диван лимонним соком

Як почистити диван лимоном / Фото: unsplash

Лимон добре очищає будь-які забруднення. Але будьте обережні, бо кислота освітлює тканину і може залишити плями.

Вам знадобиться:

1 склянка теплої води;

5 ст. ложок лимонного соку;

5 ст. ложок соди.

Розчиніть у воді лимонний сік та всипте соду. Коли вони вступлять у реакцію, зверху розчину з'явиться піна. Губкою або серветкою нанесіть засіб на брудну поверхню дивана та залиште на 10 хвилин . Потім добре потріть тканину губкою. Прополощіть її і знову протріть залишки засобу з дивана.

Як відмити диван господарським милом

Господарське мило – це універсальний засіб, який підходить для всіх типів оббивки м'яких меблів. Будьте обережні з відбілюючим ефектом , щоб на дивані не залишилося плям. Спіньте господарське мило у воді, щоб вийшов насичений розчин. Почистіть диван губкою або щіткою, ретельно втираючи піну, особливо у забруднені місця. Замініть воду на чисту, прополощіть щітку і знову протріть меблі, щоб повністю змити засіб.

Видаліть залишки засобу для чищення

Після очищення дивана дайте тканини повністю висохнути. Потім іще раз пропилососьте меблі , щоб прибрати з поверхні частинки засобу, що залишилися, пилу або бруду.

Раніше ми розповідали, як прати тюль, щоб потім його не прасувати. А ще ви можете переглянути рекомендації, як відіпрати рушники: ТОП-5 лайфхаків.