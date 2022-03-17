Як зігрітися в холодній квартирі: ТОП-12 практичних порад

Незважаючи на те, що зима вже закінчилася, і синоптики обіцяють настання довгоочікуваного тепла, люди мерзнуть у багатьох будинках . Ситуація посилюється ще й військовими діями, тому що відбуваються аварії і збої у постачанні тепла та газу в квартири.
Щоб обігрітися, доводиться включати додаткові джерела тепла, але це в результаті виллється в ланцюжок нулів у платіжках. Однак існують нескладні способи, як можна економно та раціонально зігрітися у квартирі.
Як зігрітися в холодному житлі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Вікна вдень
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Гардини та штори на вікнах – це не лише прикраса, але й серйозний опалювальний прилад, якщо вміти правильно користуватися ними. У світлий, а особливо сонячний час відкрийте штори та підніміть жалюзі, щоби впустити світло в будинок. Сонячне світло , потрапляючи в кімнату, відображається від світлих стін та розсіюється по всьому приміщенню, що додає кілька градусів тепла.
- Лайфхак 2. Штори на ніч
А ось із настанням сутінків вікна, навпаки, слід закрити тканиною, причому бажано в два шари, через які тепло йтиме набагато повільніше. Вам знадобляться не тільки штори, а й старі покривала , якими можна завісити вікна.
- Лайфхак 3. Обклеювання вікон
Заклеюючи вікна від обстрілів, перевірте їх стан і за потреби закрийте щілини у віконних рамах . Аналогічно перевірте наявність щілин у вхідних дверях. Так ви приберете причину протягів і збережете тепло, що випливає назовні.
- Лайфхак 4. Килим
Постеліть пухнастий килим на всю підлогу або, як мінімум, біля ліжка та розгорніть доріжки там, де ви ходите. Додатковий шар тканини на підлозі зробить її теплішою.
- Лайфхак 5. Батареї
Якщо опалення у квартирі працює, то шар фольги між батареєю та стіною допоможе відбити та утримати значну частину тепла, яка зазвичай йде через бетонну стіну.
- Лайфхак 6. Ванна
Після теплого душу залишайте двері у ванну відчиненими, щоб тепло розійшлося коридором. Тепле вологе повітря від гарячої води допоможе підняти температуру у сусідніх приміщеннях.
- Лайфхак 7. Вентиляція
Прикрийте вентиляційні канали. Тільки не робіть цього, коли готуєте на газі, і не залишайте надовго закритими, особливо на ніч. Їх можна обладнати спеціальними дверцятами або шматком картону .
- Лайфхак 8. Духовка
Після використання духовки не поспішайте її зачиняти. Відчинені дверцята подарують додаткові градуси тепла вашому житлу. Тільки обов'язково простежте, щоб від цього не травмувалися діти та домашні тварини.
- Лайфхак 9. Одяг
Пам'ятайте просте плавило: два шари тонкого одягу краще, ніж один товстий . Між шарами тканини затримується повітря, яке чудово утримує тепло вашого тіла і не дає вам швидко замерзнути. Також не забувайте про шкарпетки на ноги та капці. А вдома розкидайте теплі пледи по диванах та кріслах. Замерзли – одразу ж кутайтеся.
- Лайфхак 10. Напої
Після того, як ви укуталися, випийте щось гаряче . Це може бути бульйон, чай, кава, гарячий шоколад та інші теплі рідини, у тому числі глінтвейн. Щоб напої довше залишалися гарячими, користуйтесь термосом або грілкою для чайника.
- Лайфхак 11. Рух
Холод у будинку – слушний час, щоб зайнятися фізкультурою . Витратьте кілька хвилин на присідання, віджимання від підлоги, скакалку або танці. Прибирання квартири з активним маханням віником та шваброю теж підійде. Вправи розганяють кров, а це зігріває, та до того ж робить фігуру витонченішою – саме те, що потрібно до літа.
- Лайфхак 12. Ліжко
На час сну забезпечте себе теплою ковдрою , а краще двома. Ще одну бажано постелити поверх матраца. Перед сном можна прогріти постіль феном. І не забудьте про грілку у ноги. До речі, непоганий варіант – грітися з твариною. А ще краще – з коханою людиною.
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