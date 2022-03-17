Як зігрітися в холодній квартирі: ТОП-12 практичних порад

Пройдіться по всіх пунктах – ви напевно усунете витік тепла із дому, і у вас стане помітно тепліше.

Як зігрітися в холодній квартирі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що зима вже закінчилася, і синоптики обіцяють настання довгоочікуваного тепла, люди мерзнуть у багатьох будинках . Ситуація посилюється ще й військовими діями, тому що відбуваються аварії і збої у постачанні тепла та газу в квартири.

Щоб обігрітися, доводиться включати додаткові джерела тепла, але це в результаті виллється в ланцюжок нулів у платіжках. Однак існують нескладні способи, як можна економно та раціонально зігрітися у квартирі.

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Як зігрітися в холодному житлі: лайфхаки

Лайфхак 1. Вікна вдень

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Гардини та штори на вікнах – це не лише прикраса, але й серйозний опалювальний прилад, якщо вміти правильно користуватися ними. У світлий, а особливо сонячний час відкрийте штори та підніміть жалюзі, щоби впустити світло в будинок. Сонячне світло , потрапляючи в кімнату, відображається від світлих стін та розсіюється по всьому приміщенню, що додає кілька градусів тепла.

Лайфхак 2. Штори на ніч

А ось із настанням сутінків вікна, навпаки, слід закрити тканиною, причому бажано в два шари, через які тепло йтиме набагато повільніше. Вам знадобляться не тільки штори, а й старі покривала , якими можна завісити вікна.

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Лайфхак 3. Обклеювання вікон

Заклеюючи вікна від обстрілів, перевірте їх стан і за потреби закрийте щілини у віконних рамах . Аналогічно перевірте наявність щілин у вхідних дверях. Так ви приберете причину протягів і збережете тепло, що випливає назовні.

Лайфхак 4. Килим

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Постеліть пухнастий килим на всю підлогу або, як мінімум, біля ліжка та розгорніть доріжки там, де ви ходите. Додатковий шар тканини на підлозі зробить її теплішою.

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Лайфхак 5. Батареї

Якщо опалення у квартирі працює, то шар фольги між батареєю та стіною допоможе відбити та утримати значну частину тепла, яка зазвичай йде через бетонну стіну.

Лайфхак 6. Ванна

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Після теплого душу залишайте двері у ванну відчиненими, щоб тепло розійшлося коридором. Тепле вологе повітря від гарячої води допоможе підняти температуру у сусідніх приміщеннях.

Лайфхак 7. Вентиляція

Прикрийте вентиляційні канали. Тільки не робіть цього, коли готуєте на газі, і не залишайте надовго закритими, особливо на ніч. Їх можна обладнати спеціальними дверцятами або шматком картону .

Лайфхак 8. Духовка

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Після використання духовки не поспішайте її зачиняти. Відчинені дверцята подарують додаткові градуси тепла вашому житлу. Тільки обов'язково простежте, щоб від цього не травмувалися діти та домашні тварини.

Лайфхак 9. Одяг

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Пам'ятайте просте плавило: два шари тонкого одягу краще, ніж один товстий . Між шарами тканини затримується повітря, яке чудово утримує тепло вашого тіла і не дає вам швидко замерзнути. Також не забувайте про шкарпетки на ноги та капці. А вдома розкидайте теплі пледи по диванах та кріслах. Замерзли – одразу ж кутайтеся.

Лайфхак 10. Напої

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Після того, як ви укуталися, випийте щось гаряче . Це може бути бульйон, чай, кава, гарячий шоколад та інші теплі рідини, у тому числі глінтвейн. Щоб напої довше залишалися гарячими, користуйтесь термосом або грілкою для чайника.

Лайфхак 11. Рух

Як зігрітися у холодній квартирі / Фото: unsplash

Холод у будинку – слушний час, щоб зайнятися фізкультурою . Витратьте кілька хвилин на присідання, віджимання від підлоги, скакалку або танці. Прибирання квартири з активним маханням віником та шваброю теж підійде. Вправи розганяють кров, а це зігріває, та до того ж робить фігуру витонченішою – саме те, що потрібно до літа.

Лайфхак 12. Ліжко

На час сну забезпечте себе теплою ковдрою , а краще двома. Ще одну бажано постелити поверх матраца. Перед сном можна прогріти постіль феном. І не забудьте про грілку у ноги. До речі, непоганий варіант – грітися з твариною. А ще краще – з коханою людиною.

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