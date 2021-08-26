Як добути кетчуп із пляшки

Стукати по денцю пляшки, щоб витрусити густий соус, не завжди допомагає, а ось кут у 30 градусів спрацьовує у багатьох людей.

Як дістати кетчуп із пляшки / Фото: Колаж: Сьогодні

Як часто передчуття від апетитного застілля затьмарюється через те, що не виходить дістати соус із пляшки. Здається, що кетчуп засів намертво в упаковці і ніяк не хоче вирушати в тарілку з картоплею або на шматочок шашлику.

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Бувають випадки, коли доводиться викидати пляшку з вузькою шийкою, в якій іще багато кетчупу, просто тому, що його неможливо звідти дістати. Однак існує кілька способів, які полегшать цей процес.

Як дістати кетчуп із пляшки: лайфхаки

Лайфхак 1. Струсити

Як дістати кетчуп з банки. Фото: скріншот з YouTube/Физика от Побединского

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Перед тим як відкрити пляшку, гарненько потрясіть її. Висока в'язкість тягучих рідин виникає через броунівський рух - хаотичне переміщення частинок і великих молекул в їх складі. Якщо соус розмішати або струсити, то швидкі молекули води або інших розчинників захоплюють за собою важкі частинки і "пригнічують" броунівський рух, через що їхня густота зменшується.

Лайфхак 2. Постукати

Як дістати кетчуп з банки. Фото: скріншот з YouTube/F.DIY

Переверніть пляшку з соусом над тарілкою під кутом приблизно 30 градусів і підставте долоню або кулак. Акуратно постукуючи об руку, починайте витрушувати соус, і він сповзе в потрібне вам місце без бризок і ляпів на скатертину.

Лайфхак 3. Перевернути

Як дістати кетчуп з банки / Фото: Unsplash

Повільний, але вірний спосіб: можна перевернути пляшку, поставивши її на кришку, і так зберігати в дверцятах холодильника. Соус поступово стече у бік горлечка , і коли він знадобиться, вам залишиться тільки акуратно відкрутити кришку.

Лайфхак 4. Нагріти

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Як дістати кетчуп з банки. Фото: скріншот з YouTube/F.DIY

Якщо кетчупу залишилося небагато, можна його трохи нагріти, наприклад, під струменем гарячої води. Тоді його в'язкість зменшиться , і він легше вислизне із пляшки.

Лайфхак 5. Виколупати

Такий метод теж працює, але для цього вам знадобиться пристосування, яким потрібно перемішати кетчуп всередині: наприклад, дерев'яна паличка, соломинка для коктейлю або спагетті. Звичайно, вискоблити дочиста пляшку не вийде, але іноді достатньо розворушити і підштовхнути щільну масу соусу , щоб змусити її рухатися до шийки.

Лайфхак 6. Обполоснути

Як дістати кетчуп з банки / Фото: Pixabay

Залишки кетчупу в пляшці можна використовувати для приготування соусу . Щоб його витягти, достатньо налити невелику кількість гарячої води в пляшку і обполоснути її.

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Раніше ми розповідали, як відкрити кришку пляшки якщо вона не відкривається.