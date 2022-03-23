Як висаджувати розсаду огірків та кабачків в горщиках – лайфхаки

Йтиметься насамперед про картонні горщики. Після висаджування розсаду бажано накрити плівкою, відкривати її, коли на вулиці сонце

Як висаджувати розсаду огірків та кабачків / Фото: Инстаграм

Урожайний город починається з його правильної розмітки. Кожна культура вимагає своїх умов та комфортного сусідства.

Потім слідує процес висадки розсади. Йтиметься про розсаду в картонних горщиках. Рослинам подобається бути в цих горщиках, адже їхній корінь добре захищений.

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Цей матеріал обов'язково стане в нагоді тим, хто виростив розсаду для огірків і кабачків і хоче посадити їх прямо в горщиках.

Рекомендації з каналу Домашні Ідеї.

Як посадити розсаду огірків та кабачків на городі

Коріння розсади в горщиках захищено від пошкоджень / Фото: Инстаграм

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Для початку потрібно вибрати перевірене для цих культур місце та зробити лунки. В одному рядку має бути не більше трьох горщиків.

Зробіть лунку, щоб горщик повністю в неї входив. Обережно зніміть дно горщика і підігніть до верху та посадіть у ґрунт.

Утрамбуйте грунт руками та полийте.

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Потім розсаду потрібно накрити плівкою. У сонячні дні плівка знімається. Під час нічних заморозків парник накривається старими покривалами.

Докладніше про це дивіться у відео.