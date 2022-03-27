Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Корм для животных

Очищаем воду

Сад и огород

Опасный ботулизм

Эмиграция в Латвию

Роды во время войны
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день театра – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 марта.
27 марта: какой сегодня праздник
27 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Не забудьте, что в этот день Украина переходит на летнее время путем перевода стрелок на 1 час вперед.

Реклама

Какой сегодня день, 27 марта

  • Международный день театра (World Theatre Day) – организован в 1961 году для укрепления взаимопонимания и мира между народами и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными обществами и почитателями этого вида искусства.
  • День нефролога – профессиональный праздник медиков, специализирующихся на болезнях в области почек.

Именинники 27 марта

День ангела сегодня отмечают: Венедикт, Михаил, Ростислав.

Какой сегодня церковный праздник

27 марта в православной церкви наступает 3-е воскресенье Великого поста. Крестопоклонная неделя. Чтится память преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Ростислава-Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского. Празднование Феодоровской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 27 марта отмечался Венедиктов день, который еще называли Скотником, потому что в этот период люди обихаживали домашних животных, выпускали во двор, чистили, заговаривали от порчи и сглаза.

Реклама

Приметы на 27 марта

  • мороз на Венедиктов день – такая погода продержится еще неделю;
  • гром в этот день – к урожайному и плодородному лету;
  • в Венедиктов день нельзя смотреть в зеркало;
  • также не нужно колоть дрова и точить ножи – к ссорам.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 марта

  • 1854 – в Америке Абрахам Гесснер запатентовал керосин.
  • 1860 – американец М. Л. Бирн запатентовал штопор.
  • 1943 – Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.
  • 1968 – в авиакатастрофе погиб первый космонавт Юрий Гагарин.
  • 1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

Кто родился 27 марта

  • 1863 – Генри Ройс, английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.
  • 1868 – Патти Смит Хилл, американская учительница, автор песни Happy Birthday to You.
  • 1963 – Квентин Тарантино, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1970 – Мэрайя Кэри, американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса, продюсер.
  • 1970 – Элизабет Митчелл, американская актриса театра, кино и телевидения.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Какой сегодня праздник
Хакнуть
Вундеркинды
Умные знаки зодиака
1 /2
Кто еще?
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Лунный календарь на неделю
28 марта — 3 апреля
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные и опасные дни в апреле
Лунный календарь
Что нужно делать?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять