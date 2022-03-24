Саженцы роз – как правильно посадить, чтобы получить пышный куст

Весна – время активных работ в огородах и садах. Чтобы все усилия обернулись отличными результатами, очень важна правильная подготовка почвы.
После этого можно заняться розами. Во-первых, это очень капризная культура и требует поддержки иммунитета специальными добавками в почву.
Во-вторых, практически все сорта роз не любят солнечных мест, высаживать их желательно на затененных участках.
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Розы можно сажать на протяжении всего сезона, все будет зависеть от того, какую розу вы купили – с закрытой или открытой корневой системой.
Все о правильной посадке роз весной и правильной почвесмеси ниже.
Рекомендации от канала Садовый Гид.
Как посадить саженцы роз весной
Очень важный момент выбора места посадки розы. Лучше, если это будет затененный участок.
Корневая система роз может достигать до одного метра в длину, поэтому розы не любят:
- каменистых и песчаных почв,
- застоя воды;
- мест с близким залеганием грунтовых вод.
Если у вас роза с открытой корневой системой, тогда высаживать ее нужно пораньше. Достаточная температура почвы 12-13 градусов.
Если саженец уже с небольшими листьями, то температура почвы должна быть 17 градусов.
Перед посадкой нужно обрезать испорченные корни, освежить толстые корни, обрезав по одному сантиметру.
Желательно снять защитную упаковку, если у вас такой саженец, перед тем, как будете замачивать на ночь в корнеобразователе, и поместить в воду.
Внимательно рассмотрите корневую систему. У хорошего саженца земляной ком не должен размываться.
Теперь белые корни нужно укоротить и подогнать всю систему под одинаковую длину.
Любую розу, какую бы вы не купили, перед посадкой нужно замочить на ночь в цирконе, гетероауксине или в любом корнеобразователе.
Глубина ямы для роз
Для обычной почвы – длина корней плюс 15 сантиметров. Для тяжелой почвы – длина корней плюс 25 сантиметров.
Подготовка посадочных ям
Желательно подготовить их за две недели до посадки, но это необязательно.
В составе почвосмеси должны быть: земля и песок в пропорции 2:1. По одной части компоста, перегноя и торфа. И один стакан золы. Все нужно перемешать.
Теперь на дно нужно добавить дренаж и вылить ведро воды. Поставить куст. Место прививки заглубить на 2-4 сантиметра и засыпать почвосмесью.
Когда пузыри на воде уйдут, это говорит о том, что все пустоты внутри посадочной ямы тоже ушли.
Важно следить за почвенным слоем – он должен быть влажным и ни в коем случае не пересохнуть.