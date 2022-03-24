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Саженцы роз – как правильно посадить, чтобы получить пышный куст

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24 марта, 12:17
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Розы не любят песчаных почав и солнечных мест. Перед посадкой куст должен побыть в воде с корнеобразователем в течение ночи
Как посадить саженцы роз весной
Как посадить саженцы роз весной / Фото: pexels.com

Весна – время активных работ в огородах и садах. Чтобы все усилия обернулись отличными результатами, очень важна правильная подготовка почвы.

После этого можно заняться розами. Во-первых, это очень капризная культура и требует поддержки иммунитета специальными добавками в почву.

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Во-вторых, практически все сорта роз не любят солнечных мест, высаживать их желательно на затененных участках.

Розы можно сажать на протяжении всего сезона, все будет зависеть от того, какую розу вы купили – с закрытой или открытой корневой системой.

Все о правильной посадке роз весной и правильной почвесмеси ниже.

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Рекомендации от канала Садовый Гид.

Как посадить саженцы роз весной

Розы не любят солнечных мест и песчаной почвы
Розы не любят солнечных мест и песчаной почвы / Фото: Инстаграм

Очень важный момент выбора места посадки розы. Лучше, если это будет затененный участок.

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Корневая система роз может достигать до одного метра в длину, поэтому розы не любят:

  • каменистых и песчаных почв,
  • застоя воды;
  • мест с близким залеганием грунтовых вод.

Если у вас роза с открытой корневой системой, тогда высаживать ее нужно пораньше. Достаточная температура почвы 12-13 градусов.

Если саженец уже с небольшими листьями, то температура почвы должна быть 17 градусов.

Перед посадкой нужно обрезать испорченные корни, освежить толстые корни, обрезав по одному сантиметру.

Желательно снять защитную упаковку, если у вас такой саженец, перед тем, как будете замачивать на ночь в корнеобразователе, и поместить в воду.

Внимательно рассмотрите корневую систему. У хорошего саженца земляной ком не должен размываться.

Теперь белые корни нужно укоротить и подогнать всю систему под одинаковую длину.

Любую розу, какую бы вы не купили, перед посадкой нужно замочить на ночь в цирконе, гетероауксине или в любом корнеобразователе.

Глубина ямы для роз

Для обычной почвы – длина корней плюс 15 сантиметров. Для тяжелой почвы – длина корней плюс 25 сантиметров.

Подготовка посадочных ям

Желательно подготовить их за две недели до посадки, но это необязательно.

В составе почвосмеси должны быть: земля и песок в пропорции 2:1. По одной части компоста, перегноя и торфа. И один стакан золы. Все нужно перемешать.

Теперь на дно нужно добавить дренаж и вылить ведро воды. Поставить куст. Место прививки заглубить на 2-4 сантиметра и засыпать почвосмесью.

Когда пузыри на воде уйдут, это говорит о том, что все пустоты внутри посадочной ямы тоже ушли.

Важно следить за почвенным слоем – он должен быть влажным и ни в коем случае не пересохнуть.

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