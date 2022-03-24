Саджанці троянд – як правильно посадити, щоб отримати пишний кущ

Троянди не люблять піщаних ґрунтів і сонячних місць. Перед посадкою кущ має побути у воді з коренеутворювачем упродовж ночі

Як посадити саджанці троянд навесні / Фото: pexels.com

Весна – час активних робіт на городах та садах. Щоб усі зусилля обернулися помітними результатами, дуже важливою є правильна підготовка ґрунту.

Після цього можна зайнятися трояндами. По-перше, це дуже примхлива культура та потребує підтримки імунітету спеціяльними добавками у ґрунт.

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По-друге, практично всі сорти троянд не люблять сонячних місць, висаджувати їх бажано на затінених ділянках.

Троянди можна садити впродовж усього сезону, все залежатиме від того, яку троянду ви купили – із закритою або відкритою кореневою системою.

Усе про правильну посадку троянд навесні іта правильний ґрунт суміші нижче.

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Як посадити саджанці троянд навесні

Троянди не люблять сонячних місць та піщаного ґрунту / Фото: Инстаграм

Дуже важливий момент вибору місця посадки троянди. Краще, якщо це буде затінена ділянка.

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Коренева система троянд може досягати до одного метра завдовжки, тому троянди не люблять:

кам'янистих та піщаних ґрунтів,

застою води;

місць з близьким заляганням ґрунтових вод.

Якщо у вас троянда з відкритою кореневою системою, тоді висаджувати її потрібно раніше. Достатня температура ґрунту 12-13 градусів.

Якщо саджанець уже з невеликим листям, то температура ґрунту має бути 17 градусів.

Перед посадкою потрібно обрізати зіпсоване коріння, освіжити товсте коріння, обрізавши по одному сантиметру.

Бажано зняти захисну упаковку, якщо у вас такий саджанець, перед тим, як замочуватимете на ніч у коренеутворювачі, та помістити у воду.

Роздивіться кореневу систему. У хорошого саджанця земляна грудка не має розмиватись.

Тепер біле коріння потрібно вкоротити та підігнати всю систему під однакову довжину.

Будь-яку троянду, яку б ви не купили, перед посадкою потрібно замочити на ніч у цирконі, гетероауксині або будь-якому коренеутворювачі.

Глибина ями для троянд

Для звичайного ґрунту – довжина коренів плюс 15 сантиметрів. Для важкого ґрунту – довжина коренів плюс 25 сантиметрів.

Підготовка посадкових ям

Бажано підготувати їх за два тижні до посадки, але це необов'язково.

У складі ґрунтосуміші мають бути: земля та пісок у пропорції 2:1. По одній частині компосту, перегною та торфу. І одна склянка золи. Усе треба перемішати.

На дно треба додати дренаж та вилити відро води. Поставити кущ. Місце прищеплення заглибити на 2-4 сантиметри та засипати ґрунтосумішшю.

Коли бульбашки на воді зникнуть, це каже про те, що всі порожнечі всередині посадкової ями теж пішли.

Важливо стежити за ґрунтовим шаром – він має бути вологим і в жодному разі не пересохнути.