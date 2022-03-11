11 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 березня.

11 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 березня

Міжнародний день сантехніка – професійне свято працівників, монтажників, сантехніків, проектувальників систем водопостачання, опалення та каналізації проводиться під егідою Всесвітньої ради з сантехніки.

Європейський день пам'яті жертв тероризму – було встановлено на згадку про теракти, що відбулися в Мадриді у 2004 році.

Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою – проводиться у 2022 році в період з 11 по 17 березня з метою привернути увагу до питань лікування та профілактики цього захворювання очей.

Іменинники 11 березня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастьян, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

11 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газького.

Народне свято

У народі 11 березня шанувався Порфирій Пізній. Незважаючи на початок календарної весни, люди ще не поспішали розпочинати польові роботи. Залишалася велика ймовірність повернення заморозків, тому всі посіви могли загинути.

Прикмети на 11 березня

на Порфирія весна оманлива;

ранковий туман – до негоди;

якщо перелітні птахи вже повернулися додому – до врожаю хліба;

птахи в'ють гнізда на сонячному боці будинків та дерев – літо буде холодним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 березня

105 – китаєць Цай Лунь уперше отримав папір із волокон бамбука.

1851 – у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".

1967 – вийшов перший сингл гурту Pink Floyd.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Хто народився 11 березня

1822 – Жозеф Луї Франсуа Бертран, французький математик.

1887 – Рауль Волш, американський кінорежисер, актор, сценарист, співзасновник Американської кіноакадемії.

1907 – Джессі Метьюз, англійська танцівниця, співачка та актриса.

1933 – Сандра Міло, італійська акторка та телеведуча.

1971 – Джонні Ноксвілл, американський актор.

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