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14 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 березня, 07:25
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День українського добровольця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 березня.
14 березня: яке сьогодні свято
14 березня: яке сьогодні свято / Фото: Maks Levin

Яке народне і православне свято в українців 14 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 березня

  • День українського добровольця – було організовано у 2017 році на честь бійців-добровольців Самооборони Майдану, які у 2014 році сформували перший добровольчий батальйон.
  • День Співдружності націй (Commonwealth Day) – щорічне свято країн-учасниць міжнародної спільноти Співдружність націй відзначається у другий понеділок березня. Тема у 2022 році: "Забезпечення спільного майбутнього".
  • Міжнародний день річок (International Day for Rivers) або Міжнародний день боротьби проти гребель (International Day of Action Against Dams) – екологічну дату було встановлено у 1997 році з ініціативи американської громадської організації "Міжнародна мережа річок".
  • Міжнародний день числа "Пі" (International Pi Day) – незвичайне математичне свято проводиться у світі, починаючи з 1988 року. День вибраний тому, що дата 3/14 збігається з першими розрядами числа π = 3,14.

Іменинники 14 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Ольга, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

14 березня у православній церкві настає 2-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять преподобномучениці Євдокії, мучеників Нестора та Тривімія, мучениці Антоніни, мучеників Маркелла та Антонія, преподобної Домніни Сирійської.

Народне свято

У народі 14 березня вшановувалась Авдотья Свистунья, оскільки день припадав на початок весни за старим стилем, коли зі свистом дули сильні вітри, а лід на річках розплющувався під час льодоходу. Люди проводили зиму, а тому численні ритуали та обряди були присвячені зустрічі весни.

Прикмети на 14 березня

  • тала вода у цей день додасть здоров'я та захистить від нечистої сили;
  • на Авдотью треба подавати милостиню;
  • північний вітер – до холодного літа;
  • дощ цього дня принесе сире літо;
  • якщо на Авдотью сонячно, то вся весна буде сонячною.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 березня

  • 1839 – англієць Джон Гершель вперше застосував термін "фотографія".
  • 1917 – у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини.
  • 1956 – американська компанія Ampex продемонструвала перший у світі відеомагнітофон.
  • 2014 – перші 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці та сформували перший добровольчий батальйон.

Хто народився 14 березня

  • 1804 – Йоган Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.
  • 1879 – Альберт Ейнштейн, німецький фізик-теоретик, автор теорії відносності.
  • 1905 – Юрій Лавров, радянський актор театру та кіно.
  • 1937 – Володимир Савельєв, український кінорежисер, актор, сценарист, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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