3 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день людей з інвалідністю – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 грудня.

3 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 3 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 3 грудня

Міжнародний день людей з інвалідністю (International Day of Disabled Persons) - проводиться під егідою ООН з 1992 року з метою привернення уваги людей до проблем інвалідів та відстоювання їхніх прав у всіх сферах життя.

Міжнародний день дизайнерів та аніматорів або Всесвітній день комп'ютерної графіки – своє неофіційне свято професіонали 3D-графіки та дизайну відзначають, починаючи з 1998 року, з ініціативи компанії Alias. Дата обрана за асоціацією 3 December із символом 3D.

Міжнародний день боротьби з пестицидами (Global No Pesticides Use Day) - був організований 1998 року на згадку про Бхопальську екологічну катастрофу 1984 року в Індії.

Іменинники 3 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісаакій, Макар, Микола, Прокл, Тетяна, Текла.

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Яке сьогодні церковне свято

3 грудня у православній церкві проводиться передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, мученика Дасія, мучеників Євстафія, Феспесія й Анатолія, священномучеників Нирси, єпископа, та Йосифа, учня його, Іоана, Саверія, Ісакія та Іпатія, єпископів Персидських, мучеників Азата, скопця, Сасонія, Фекли, Анни та інших багатьох мужів і жінок, що в Персиді постраждали.

Народне свято

У народі 3 грудня відзначали день Прокла. Цей святий молитвою врятував під час землетрусу ціле місто. На день Прокла люди проклинали нечисту силу, бо вірили, що вона більше не вийде з-під землі до самої весни і нікому не зашкодить. А ось всі димарі та вентиляцію в будинку закривали хрест-навхрест паличками, щоб нечисть не проникла всередину. До дня Прокла зазвичай вже встановлювалася санна дорога. Також цього дня спостерігали за погодою і судили про те, яким буде літо.

Прикмети на 3 грудня

яка погода на Прокла – таким буде весь червень;

якщо 3 грудня йде сніг, то 3 червня дощитиме;

якщо на день Прокла співав снігур, а сорока ховалась під стріху – буде завірюха;

на Прокла не можна ходити до лазні.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 грудня

1586 – з Колумбії до Англії вперше завезено картоплю.

1965 – у Великій Британії вийшов альбом Rubber Soul гурту The Beatles.

1967 – південноафриканський хірург Крістіан Барнард провів першу в історії медицини успішну операцію з пересадки серця від людини до людини.

1992 – було надіслано перше SMS-повідомлення.

Хто народився 3 грудня

1596 – Ніколо Аматі, італійський майстер із виготовлення струнних музичних інструментів.

1722 – Григорій Сковорода, український філософ, поет, педагог.

1898 – Михайло Кошкін, радянський конструктор, творець танка Т-34.

1927 – Енді Вільямс, американський естрадний співак та актор.

1931 – Іван Данилюк, український математик.

1937 – Іван Сльота, український хоровий диригент і композитор.

1948 – Оззі Осборн, британський рок-музикант, співак, автор пісень.

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