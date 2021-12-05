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5 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 грудня, 07:25
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День працівників статистики України, День волонтера – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 грудня
5 грудня: яке сьогодні свято
5 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 грудня

  • День працівників статистики України – професійне свято було встановлено у 2002 році на честь проведеного у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення.
  • Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку (International Volunteer Day for Economic and Social Development) або День волонтера, проводиться під егідою ООН, починаючи з 1985 року, на честь людей, які витрачають свій вільний час та сили на благо суспільства.
  • Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day) – проводиться щороку з 2002 року під егідою ООН з метою нагадати людям про важливість ґрунтових ресурсів та збереження екосистем на Землі.
  • День ніндзя (Day of the Ninja) – неофіційне оригінальне і популярне у багатьох країнах свято приурочене до виходу в прокат у 2003 році художнього фільму "Останній самурай".

Іменинники 5 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Архип, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Парасковія, Прокоп, Сава, Фадей, Федір, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

У 2021 році західні християни 5 грудня відзначають другу неділю Адвента – це час очікування Різдва Христового.

5 грудня у православній церкві відзначається післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії, Благовірного Ярополка, у святому хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського, мучеників Кикилії (Цецилії), Валеріана, Тивуртія і Максима, мученика Прокопія, читця, мученика Менигна, преподобного Агави Ісмаїльтянина, праведного Михаїла, воїна, болгарина.

Народне свято

У народі 5 грудня відзначався день Прокопа. За народними спостереженнями, від Прокопія встановлювалися міцні санні дороги, які стояли до самої весни. Їх спільно закатували, щоб можна було безпечно та вільно пересуватися, а потім для працівників влаштовували частування та загальне свято.

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Прикмети на 5 грудня:

  • прийшов Прокоп – розрив кучугуру, по снігу ступає – дорогу копає;
  • прокладати шлях на Прокопа можна, а вирушати в далеку дорогу ще не можна;
  • якщо ніч буде темною – будуть снігопади;
  • тепло на Прокопа – до снігової затяжної зими.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 5 грудня

  • 1492 – Христофор Колумб досяг острова Гаїті.
  • 1848 – американський президент Джеймс Полк підтвердив знаходження золота в Каліфорнії, що стало стартом золотої лихоманки.
  • 1854 – американець Аарон Аллен запатентував крісла з відкидними сидіннями.
  • 1917 – відкрилася Українська академія мистецтв.
  • 1952 – у Лондоні розпочався великий смог 1952 року.
  • 2001 – стартував перший Всеукраїнський перепис населення.

Хто народився 5 грудня

  • 1803 – Федір Тютчев, російський поет, публіцист.
  • 1820 – Афанасій Фет, російський поет, перекладач.
  • 1890 – Фріц Ланг, німецький і американський кінорежисер та сценарист.
  • 1901 – Волт Дісней, американський кінорежисер, мультиплікатор, продюсер, художник.
  • 1903 – Йоханнес Хестерс, голландський актор, співак, який був найстарішим актором в історії.
  • 1931 – Григор Тютюнник, український письменник.
  • 1945 – Ніна Русланова, радянська і російська актриса театру та кіно.
  • 1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка та актриса.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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