5 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

День працівників статистики України, День волонтера – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 грудня

5 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 грудня

День працівників статистики України – професійне свято було встановлено у 2002 році на честь проведеного у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення.

Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку (International Volunteer Day for Economic and Social Development) або День волонтера, проводиться під егідою ООН, починаючи з 1985 року, на честь людей, які витрачають свій вільний час та сили на благо суспільства.

Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day) – проводиться щороку з 2002 року під егідою ООН з метою нагадати людям про важливість ґрунтових ресурсів та збереження екосистем на Землі.

День ніндзя (Day of the Ninja) – неофіційне оригінальне і популярне у багатьох країнах свято приурочене до виходу в прокат у 2003 році художнього фільму "Останній самурай".

Іменинники 5 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Архип, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Парасковія, Прокоп, Сава, Фадей, Федір, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

У 2021 році західні християни 5 грудня відзначають другу неділю Адвента – це час очікування Різдва Христового.

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5 грудня у православній церкві відзначається післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії, Благовірного Ярополка, у святому хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського, мучеників Кикилії (Цецилії), Валеріана, Тивуртія і Максима, мученика Прокопія, читця, мученика Менигна, преподобного Агави Ісмаїльтянина, праведного Михаїла, воїна, болгарина.

Народне свято

У народі 5 грудня відзначався день Прокопа. За народними спостереженнями, від Прокопія встановлювалися міцні санні дороги, які стояли до самої весни. Їх спільно закатували, щоб можна було безпечно та вільно пересуватися, а потім для працівників влаштовували частування та загальне свято.

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Прикмети на 5 грудня:

прийшов Прокоп – розрив кучугуру, по снігу ступає – дорогу копає;

прокладати шлях на Прокопа можна, а вирушати в далеку дорогу ще не можна;

якщо ніч буде темною – будуть снігопади;

тепло на Прокопа – до снігової затяжної зими.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 5 грудня

1492 – Христофор Колумб досяг острова Гаїті.

1848 – американський президент Джеймс Полк підтвердив знаходження золота в Каліфорнії, що стало стартом золотої лихоманки.

1854 – американець Аарон Аллен запатентував крісла з відкидними сидіннями.

1917 – відкрилася Українська академія мистецтв.

1952 – у Лондоні розпочався великий смог 1952 року.

2001 – стартував перший Всеукраїнський перепис населення.

Хто народився 5 грудня

1803 – Федір Тютчев, російський поет, публіцист.

1820 – Афанасій Фет, російський поет, перекладач.

1890 – Фріц Ланг, німецький і американський кінорежисер та сценарист.

1901 – Волт Дісней, американський кінорежисер, мультиплікатор, продюсер, художник.

1903 – Йоханнес Хестерс, голландський актор, співак, який був найстарішим актором в історії.

1931 – Григор Тютюнник, український письменник.

1945 – Ніна Русланова, радянська і російська актриса театру та кіно.

1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка та актриса.

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