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7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 лютого, 07:25
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День масажиста в Україні, День святителя Григорія Богослова – які ще значущі дати й важливі події в історії України та світу відзначаються 7 лютого
7 лютого: яке сьогодні свято
7 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні й державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • День масажиста в Україні – організований Всеукраїнським об'єднанням фахівців масажу у 2018 році з метою відзначити та об'єднати спеціалістів різних методик масажу.

Іменинники 7 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

7 лютого у православній церкві вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати та синів її Януарія, Фелікса, Пилипа, Сільвана, Олександра, Віталія та Марціала, преподобного Поплія Сирійського, преподобного Мара, співака. Святкування ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі".

Народне свято

У народі 7 лютого відзначався Григор'єв день, або Григорій-весновказівник. У цей період вже чекали на швидке завершення зими та поворот на весну. Також люди уважно стежили за погодою, щоб зробити довгостроковий прогноз на рік уперед. А ще у Григор'єв день важливо було згадувати про добрі справи інших людей і самим робити добрі вчинки.

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Прикмети на 7 лютого

  • який день до полудня – такою буде перша половина наступної зими;
  • погода по обіді вкаже, якою буде друга половина майбутньої зими;
  • сніг на Григорія – зима наступного року буде пізня;
  • якщо у Григор'єв день співають синиці – до швидких морозів;
  • у Григор'єв день треба робити добро, але не можна цим хвалитися;
  • на Григорія не можна стригти волосся та нігті.

Цікаві й важливі події в Україні та світі 7 лютого

  • 1847 – російський хірург Федір Іноземцев вперше у світі провів успішну операцію під ефірним наркозом.
  • 1863 – день народження вогнегасника. В Америці запатентовано вогнегасник.
  • 1984 – Астронавт НАСА Брюс МакКендлес став першою людиною, яка працювала у відкритому космосі у вільному польоті й без зв'язку з кораблем.
  • 1992 – підписано Маастрихтський договір, що дав початок Європейському Союзу.

Хто народився 7 лютого

  • 1812 – Чарльз Дікенс, англійський письменник, класик світової літератури.
  • 1823 – Ріхард Жене, австрійський композитор та драматург.
  • 1906 – Олег Антонов, радянський інженер-авіаконструктор.
  • 1954 – Дітер Болен, німецький музикант, композитор, учасник Modern Talking та Blue System.
  • 1978 – Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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