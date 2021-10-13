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З Покровой Пресвятої Богородиці: ніжні листівки, картинки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 жовтня, 16:21
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Вітаємо з Покровою Пресвятої Богородиці-2021 і бажаємо щастя, благополуччя, миру, гармонії, процвітання вам і вашим родинам.
З Покровою Пресвятої Богородиці: вітальні листівки
З Покровою Пресвятої Богородиці: вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня українці відзначають красиве, значиме і радісне осіннє свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Ми зібрали для вас ефектні, ніжні, добрі, милі і позитивні листівки з найкращими побажаннями в день Покрови, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і друзям.

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Зі святом Покрови: привітання у віршах

***

Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива,
Здоровья, света, мира, счастья,
В Покрова день и навсегда!

Картинки і Листівки з Покровою Пресвятої Богородиці
Картинки і Листівки з Покровою Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

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***

С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.

Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.

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Картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці
Картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье и любовь, и сострадание.
Пусть царствует весна и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью вовек хранит.

Покрова Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: bonnycards
Покрова Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: bonnycards

***

Благословения желаю,
Пусть Матерь Божья вас хранит,
Покров над вами простилает,
Прочь прогоняя боль обид.
Побольше радости и мира
Пусть принесет она семье,
Чтоб сердце открывалось шире,
Чтоб счастье было в каждом дне.

Привітання на Покрову Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards
Привітання на Покрову Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі

***

Вітаю з Покровою! Нехай мир до тебе буде добрим і чуйним, нехай кожен день залишає приємні спогади, нехай всі справи обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб усі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги і прикрощі.

14 жовтня Покрова: картинки та привітання
14 жовтня Покрова: картинки та привітання / Фото: bonnycards

***

Нехай свято Покрови Пресвятої Богородиці принесе мир, світло, надію і радість у вашу сім'ю. Нехай Божий покров вкриє вас від усіх бур і негараздів. Нехай твоє життя буде праведним і щасливим. Нехай у вашому серці оселиться доброта, в душі завжди буде віра в краще, а вдома – благополуччя, мир і спокій.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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