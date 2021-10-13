З Покровой Пресвятої Богородиці: ніжні листівки, картинки і привітання

Вітаємо з Покровою Пресвятої Богородиці-2021 і бажаємо щастя, благополуччя, миру, гармонії, процвітання вам і вашим родинам.

З Покровою Пресвятої Богородиці: вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня українці відзначають красиве, значиме і радісне осіннє свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Ми зібрали для вас ефектні, ніжні, добрі, милі і позитивні листівки з найкращими побажаннями в день Покрови, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і друзям.

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Зі святом Покрови: привітання у віршах

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Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.



Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива,

Здоровья, света, мира, счастья,

В Покрова день и навсегда!

Картинки і Листівки з Покровою Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

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С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

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Картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

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Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье и любовь, и сострадание.

Пусть царствует весна и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью вовек хранит.

Покрова Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: bonnycards

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Благословения желаю,

Пусть Матерь Божья вас хранит,

Покров над вами простилает,

Прочь прогоняя боль обид.

Побольше радости и мира

Пусть принесет она семье,

Чтоб сердце открывалось шире,

Чтоб счастье было в каждом дне.

Привітання на Покрову Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі

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Вітаю з Покровою! Нехай мир до тебе буде добрим і чуйним, нехай кожен день залишає приємні спогади, нехай всі справи обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб усі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги і прикрощі.

14 жовтня Покрова: картинки та привітання / Фото: bonnycards

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Нехай свято Покрови Пресвятої Богородиці принесе мир, світло, надію і радість у вашу сім'ю. Нехай Божий покров вкриє вас від усіх бур і негараздів. Нехай твоє життя буде праведним і щасливим. Нехай у вашому серці оселиться доброта, в душі завжди буде віра в краще, а вдома – благополуччя, мир і спокій.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.