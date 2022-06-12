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12 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 червня, 00:05
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День Святої Трійці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 червня.
12 червня: яке сьогодні свято
12 червня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 12 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 червня

  • Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) – проводиться з 2002 року під егідою Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги до цієї проблеми.
  • День працівників легкої промисловості – професійне свято, яке щорічно відзначається у другу неділю червня.
  • День працівників фондового ринку України - професійне свято проводиться в країні з 2008 року на честь працівників найбільших українських бірж цінних паперів.

Іменинники 12 червня

День ангела відзначають: Василь, Ісаакій, Никанор.

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Яке сьогодні церковне свято

Трійця
Трійця / Фото: Pinterest

12 червня у православній церкві відзначається Трійця або П'ятдесятниця – велике двонадесяте свято, присвячене Отцю, Сину і Святому Духу. Вшановується пам'ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

Народне свято

У народі 12 червня шанувалася Свята Трійця – красиве, зелене, квітуче свято. До цього дня прикрашалися будинки зеленню та квітами. Люди вірили, що рослини захистять від злих сил, дадуть здоров'я та удачу. Після святкового богослужіння люди ходили одне до одного у гості. Починалися масові гуляння та ярмарки.

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Прикмети на 12 червня

  • не можна працювати, прати та прибирати на Трійцю;
  • також не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати;
  • особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, бо цього дня земля вважалася іменинницею і її не можна було турбувати;
  • на Трійцю краще не купатися у водоймищах, щоб русалки не потягли на дно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 червня

  • 1849 – запатентований протигаз.
  • 1920 – офіційне відкриття Панамського каналу.
  • 1966 – у Києві розпочато експлуатацію першого у світі тролейбусного поїзда.

Хто народився 12 червня

  • 1929 – Ганна Франк, німецька дівчинка єврейського походження, жертва нацизму, ув'язнена Освенцима, автор "Щоденника Ганни Франк".
  • 1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка.
  • 1941 – Чик Коріа, американський джазовий піаніст та композитор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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