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Віра, Надія, Любов та матір їх Софія-2021: точна дата та історія дня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 вересня, 14:52
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Іменинниці Віра, Надія, Любов та Софія святкують свій день ангела 30 вересня, однак історія і події цього дня дуже сумні.
День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / Фото: Колаж: Сьогодні

Святі Віра, Надія, Любов та Софія щорічно шануються православною церквою наприкінці вересня. Цей день присвячений зовсім юним християнським мученицям і їх матері, які за свою віру прийняли страшні тортури.

Що це за свято, коли відзначається День Віри, Надії, Любові та Софії у 2021 році , яка його історія та значення, читайте в нашій статті.

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Віра, Надія, Любов та матір їх Софія: коли відзначається

Щорічно це церковне свято відзначається 30 вересня . У 2021 році воно випадає на четвер, будній день.

Тож у цей день не забудьте привітати всіх своїх знайомих жінок з такими красивими іменами. Кожна Віра, Надія, Любов, Софія прийматимуть привітання з іменинами.

Віра, Надія, Любов та Софія: історія свята

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Насправді в основі свята лежать не радісні, а дуже трагічні події .

Три дівчинки Пістіс, Елпіс і Агапе , названі на честь трьох християнських чеснот, народилися і жили в Італії у ІІ столітті. У перекладі з грецької на старослов'янську їх імена означають Віра, Надія і Любов відповідно.

Їхня мати, Софія, залишилася вдовою і була праведною християнкою. Вона виховувала дочок у скромності і християнському благочесті , сім'я відкрито сповідувала віру в Христа, незважаючи на гоніння на християн того часу.

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Віра, Надія, Любов та матір їх Софія – ікона
Віра, Надія, Любов та матір їх Софія – ікона / Фото: Wikipedia

Одного разу про це довідався імператор Адріан і велів привести всіх чотирьох до Риму. Перед ним постали мати з трьома дітьми. На той момент Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – лише 9 років.

Спочатку владика спробував збити християнок з праведного шляху і змусити поклонитися богині Діані. За це він обіцяв свою милість і подарунки, а коли це не подіяло, став їм погрожувати. Але дівчата не відступилися від своєї віри в Христа.

Тоді жорстокий Адріан піддав дочок Софії страшним тортурам , а потім стратив їх на очах у нещасної матері. Убита горем Софія поховала дочок і через три дні померла на їхній могилі.

У народі свято здавна прозвали Всесвітні бабські іменини . Святим мученицям Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії молилися про здоров'я для дітей і матерів, про позбавлення від жіночих захворювань і благополучне зачаття дитини.

До наших днів дійшла цікава традиція : якщо в цей день жінки щиро і голосно поплачуть вранці, це вбереже їхній будинок і сім'ю від біди і хвороб.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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