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21 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 ноября, 07:25
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День Достоинства и Свободы Украины, Михайлов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 ноября.
21 ноября: какой сегодня праздник
21 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 21 ноября

  • День Достоинства и Свободы Украины – государственный праздник, организованный в 2014 году в годовщину начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.
  • День Десантно-штурмовых войск Украины – профессиональный праздник воинов десантников, который проводится с 2017 года вместо Дня высокомобильных десантных войск.
  • День работников сельского хозяйства Украины – отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
  • Всемирный день телевидения (World Television Day) – был организован ООН в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.
  • Всемирный день приветствий (World Hello Day) – праздник придумали братья Маккомаки в 1973 году с целью обратить внимание людей на важность личного общения для сохранения мира.
  • Всемирный день рыболовства – ежегодно отмечается рыболовными общинами 21 ноября, начиная с 1998 года.

Именинники 21 ноября

День ангела сегодня отмечают: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаилдот.

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Какой сегодня церковный праздник

21 ноября в православной церкви отмечается собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, чтится память архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Народный праздник

В народе 21 ноября отмечался Михайлов день. Издавна на Михаила устраивали вкусный, сытный и добрый праздник. У людей еще было много запасов на зиму после собранного урожая, вырученные за торговлю деньги, а вот работы в поле уже закончены. Так что на Михаила старались не работать, а гулять и пировать. В этот день важно было угостить домового и поставить ему миску с кашей, чтобы не вредил, а помогал в хозяйстве. А вот через неделю после Дня Михаила, 28 ноября, начинался многодневный Рождественский пост.

Приметы на 21 ноября

  • если Михайлов день ясный – зима будет морозной;
  • утренний иней на Михаила – зима будет снежной;
  • утренний туман на Михаила – к скорой оттепели;
  • нельзя рассказывать сны, а то хороший сон не сбудется.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 ноября

  • 1783 – во Франции прошел первый в истории полет людей на воздушном шаре.
  • 1877 – американец Томас Эдисон изобрел фонограф – прибор для записи и воспроизведения звука.
  • 2004 – в Украине началась Оранжевая революция.
  • 2013 – в Украине начался Евромайдан.

Кто родился 21 ноября

  • 1694 – Вольтер, французский философ, писатель, историк.
  • 1918 – Михаил Глузский, советский актер театра и кино, педагог.
  • 1920 – Ян Френкель, советский композитор, скрипач.
  • 1928 – Нинель Ткаченко, украинская, белорусская и российская оперная певица.
  • 1943 – Михаил Голубович, советский и украинский актер театра и кино.
  • 1952 – Сергей Якутович, украинский художник, книжный иллюстратор.
  • 1965 – Бьорк, исландская певица, актриса, музыкант.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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