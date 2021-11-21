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21 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 листопада, 07:25
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День Гідності та Свободи України, Михайлів день – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 листопада.
21 листопада: яке сьогодні свято
21 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 21 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 21 листопада

  • День Гідності та Свободи України – державне свято, організоване у 2014 році на річницю початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії.
  • День Десантно-штурмових військ України – професійне свято воїнів десантників, яке проводиться з 2017 року замість Дня високомобільних десантних військ.
  • День працівників сільського господарства України – відзначається щороку у третю неділю листопада.
  • Всесвітній день телебачення (World Television Day) – був організований ООН на честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму у 1996 році.
  • Всесвітній день вітань (World Hello Day) – свято вигадали брати Маккомаки у 1973 році з метою звернути увагу людей на важливість особистого спілкування для збереження миру.
  • Всесвітній день рибальства – щорічно відзначається рибальськими громадами 21 листопада, починаючи з 1998 року.

Іменинники 21 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Гаврило, Михайло, Павло, Рафаїл.

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Яке сьогодні церковне свято

21 листопада у православній церкві відзначається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, шанується пам'ять архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла, Єгудіїла, Варахіїла та Єреміїла.

Народне свято

У народі 21 листопада відзначався Михайлів день. Здавна на Михаїла влаштовували смачне, ситне та добре свято. Люди ще мали багато запасів на зиму після зібраного врожаю, виручені за торгівлю гроші, а ось роботи в полі вже закінчено. Тож на Михаїла намагалися не працювати, а гуляти та бенкетувати. Цього дня важливо було пригостити домового і поставити йому миску з кашею, щоби не шкодив, а допомагав у господарстві. А ось через тиждень після Дня Михаїла, 28 листопада, розпочинався багатоденний Різдвяний піст.

Прикмети на 21 листопада

  • якщо Михайлів день ясний – зима буде морозною;
  • ранковий іній на Михаїла – зима буде сніжною;
  • ранковий туман на Михаїла – до швидкої відлиги;
  • не можна розповідати сни, бо хороший сон не справдиться.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 листопада

  • 1783 – у Франції пройшов перший в історії політ людей на повітряній кулі.
  • 1877 – американець Томас Едісон винайшов фонограф – прилад для запису та відтворення звуку.
  • 2004 – в Україні розпочалася Помаранчева революція.
  • 2013 – в Україні розпочався Євромайдан.

Хто народився 21 листопада

  • 1694 – Вольтер, французький філософ, письменник, історик.
  • 1918 – Михайло Глузький, радянський актор театру та кіно, педагог.
  • 1920 – Ян Френкель, радянський композитор, скрипаль.
  • 1928 – Нінель Ткаченко, українська, білоруська та російська оперна співачка.
  • 1943 – Михайло Голубович, радянський та український актор театру і кіно.
  • 1952 – Сергій Якутович, український художник, книжковий ілюстратор.
  • 1965 – Бьорк, ісландська співачка, актриса, музикант.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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