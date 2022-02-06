В праздник святой Ксении Петербургской не забудьте поздравить именинниц с днем ангела

День блаженной Ксении Петербургской: поздравления с днем ангела Оксаны и Ксении / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Оксана и Ксения несколько раз в году празднуют свой день ангела, и сегодня, 6 февраля, как раз наступил один из таких дней – в честь блаженной Ксении Петербургской.

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А еще Ксюши, Оксаны и Ксении именинницы 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

Обязательно отправьте наилучшие пожелания с днем ангела своим родным и знакомым с этим замечательным именем. А мы подготовили красивые и милые поздравления с днем ангела для Ксении и Оксаны в открытках, картинках, прозе и стихах.

Оксана или Ксения в переводе с греческого значит "странница". У женщин, названных этим именем, проявляются такие черты характера как ответственность, независимость, чувство долга, отзывчивость и щедрость.

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Эффектные поздравления Ксении и Оксане с днем ангела в стихах

***

Моя Ксюша дорогая,

Я в день ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.



Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

И чтоб не был слишком строг.



Будь счастливой, доброй, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

Поздравления с днем ангела Оксаны и Ксении: яркие картинки / Фото: pinterest

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***

Будь, Ксюша, как цветок, красива,

Бодра, здорова, хороша!

Желаю море позитива,

Чтоб пела радостно душа!

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

С днем ангела Оксаны и Ксении: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Пусть Ксения Святая бережет

Тебя от всех печалей и ненастий!

Душа пускай от радости поет,

А в сердце пусть царит большое счастье!



Желаю, чтобы жизнь твоя была

Полна добра, удачи и любви,

Чтоб ты светилась счастьем и цвела,

В гармонии и радости живи!

С днем ангела Оксаны и Ксении: поздравления и открытки / Фото: pinterest

Яркие поздравления с днем ангела Оксане и Ксении своими словами

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Поздравляю с днем ангела! Желаю всех благ, удачи, счастья, здоровья и истинной веры. Пусть в вашей жизни происходят только позитивные изменения, будут яркие эмоции и радостные события. Будьте в гармонии с миром и собой!

День блаженной Ксении Петербургской: картинки и поздравления с днем ангела Оксаны и Ксении / Фото: pinterest

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Оксана, поздравляю от всей души с днем ангела! Желаю радости в полном ее проявлении, счастья до кончиков пальцев, светлых чувств и позитивных эмоций. Пусть каждый день вдохновляет и делает жизнь интереснее и счастливее!

С днем ангела Оксаны и Ксении: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Ксюша, с днем ангела! Пускай жизнь всегда будет наполнена смыслом, тело – здоровьем, ум – идеями, сердце – любовью, душа – радостью, а глаза – счастьем.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день блаженной Ксении Петербургской.