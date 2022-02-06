Именины Оксаны и Ксении: яркие поздравления, открытки, картинки и стихи

6 февраля отмечается православный праздник – день блаженной Ксении Петербургской. А значит, все Оксаны, Ксюши, Ксении готовы принимать поздравления с именинами.
Если у вас есть родные и знакомые с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. А мы собрали душевные, прикольные, милые и добрые поздравления с именинами в открытках, картинках, прозе и стихах.
Оксана и Ксения в переводе с греческого значит "странница". Девушки с таким именем обычно ответственные, независимые, с большим чувством долга и в то же время отзывчивые и щедрые.
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Красивые поздравления Ксении и Оксане с именинами в стихах
***
Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
***
Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана!
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.
Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех –
Пусть радуют и вдохновляют.
Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб все хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!
***
Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.
Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.
***
Ксюшеньку мы поздравляем.
Знай, тебя мы обожаем!
Ты приветлива всегда,
Дружелюбна и мягка.
Мы желаем: не меняйся
И такой же оставайся.
Будь красивой, будь счастливой
И, конечно же, любимой.
Красивые поздравления с днем ангела Ксении и Оксане в прозе
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Ксения, сегодня твой день, с которым я тебя душевно поздравляю. Ты очень чуткая, добрая, искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний, в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе ярких и незабываемых дней, которые подарят массу приятных впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя такой особенной.
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Поздравляю Оксану с днем ангела. Желаю всегда оставаться уверенной в себе, мудрой, рассудительной, женственной, милой, целеустремленной и успешной во всех делах. Пусть твой богатый внутренний мир открывает перед тобой новые горизонты увлечений и побед!
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