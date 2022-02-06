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Іменини Оксани та Ксенії: яскраві привітання, листівки, картинки та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 лютого, 08:40
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Сьогодні вітаємо всіх Ксеній, Ксюш та Оксан з іменинами та днем ангела
Іменини Оксани та Ксенії: найкращі привітання, картинки та листівки
Іменини Оксани та Ксенії: найкращі привітання, картинки та листівки / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

6 лютого відзначається православне свято – день блаженної Ксенії Петербурзької. Отже, всі Оксани, Ксюші, Ксенії готові приймати вітання з іменинами.

Якщо у вас є рідні та знайомі з такими іменами, обов'язково привітайте їх з іменинами. А ми зібрали душевні, прикольні, милі та добрі привітання з іменинами у листівках, картинках, прозі та віршах.

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Оксана та Ксенія у перекладі з грецької означає "мандрівниця". Дівчата з таким ім'ям зазвичай відповідальні, незалежні, з великим почуттям обов'язку і водночас чуйні.

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Красиві вітання Ксенії та Оксані з іменинами у віршах

***

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Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

Іменини Оксани та Ксенії: вітальні картинки / Фото: pinterest
Іменини Оксани та Ксенії: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

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Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана!
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.

Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех –
Пусть радуют и вдохновляют.

Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб все хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!

З іменинами Оксани та Ксенії: вітання та листівки / Фото: pinterest
З іменинами Оксани та Ксенії: вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.

Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.

Іменини Оксани та Ксенії: картинки та привітання / Фото: pinterest
Іменини Оксани та Ксенії: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Ксюшеньку мы поздравляем.
Знай, тебя мы обожаем!
Ты приветлива всегда,
Дружелюбна и мягка.

Мы желаем: не меняйся
И такой же оставайся.
Будь красивой, будь счастливой
И, конечно же, любимой.

Іменини Оксани та Ксенії: ефектні картинки / Фото: pinterest
Іменини Оксани та Ксенії: ефектні картинки / Фото: pinterest

Красиві вітання з днем ангела Ксенії та Оксані у прозі

***

Ксенія, сьогодні твій день, з яким я тебе щиро вітаю. Ти дуже чуйна, добра, щира. Ти душа не тільки сім'ї, а й усіх компаній, де буваєш. І я хочу побажати тобі яскравих та незабутніх днів, які подарують багато приємних вражень та емоцій. Не втрачай своєї душевної краси, адже саме вона робить тебе такою особливою.

З іменинами Оксани та Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest
З іменинами Оксани та Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Вітаю Оксану із днем ангела. Бажаю завжди залишатися впевненою у собі, мудрою, розважливою, жіночною, милою, цілеспрямованою та успішною в усіх справах. Нехай твій багатий внутрішній світ відкриває перед тобою нові горизонти захоплень та перемог!

Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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