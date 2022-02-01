1 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Китайський Новий рік – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 лютого.

1 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Який сьогодні день, 1 лютого

Китайський Новий рік – свято, присвячене зустрічі Нового року та початку нового життєвого циклу за східним календарем у 2022 настає 1 лютого, на – свято, присвячене зустрічі Нового року та початку нового життєвого циклу за східним календарем у 2022 настає 1 лютого, на другий молодик після дня зимового сонцестояння.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин – почав відзначатися у 2010 році під егідою ООН у перший тиждень лютого з метою закликати людей усіх віросповідань до гармонійних взаємин.

Міжнародний день десерту – поряд із 12 листопада солодке свято відзначається також 1 лютого усіма кулінарами, кондитерами та гурманами.

Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day) – щорічно відзначається представниками ісламу та іншими людьми, які цікавляться цим атрибутом жіночого одягу.

Іменинники 1 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Арсен, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

1 лютого у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського, святителя Марка, архієпископа Ефеського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, у Ближніх печерах, преподобного Макарія, диякона Києво-Печерського, у Дальніх печерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського, мучениці Євфрасії, діви преподобного Макарія Олександрійського, святителя Арсенія, архієпископа Керкірського, преподобного Антонія, стовпника, Марткобського. Знайдення мощей преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського.

Народне свято

У народі 1 лютого відзначався Макар'єв день, який також мав назву Макар-весновказівник. По погоді цього дня люди говорили про те, яка буде весна. Також у Макар'єв день доброю традицією були гості та чаювання.

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Прикмети на 1 лютого

яка погода на Макара, таким буде весь лютий;

ясний день на Макара – до ранньої весни;

на Макара крапель – у весну ранню повір;

якщо цього дня мете хуртовина, то й на Масляну буде хуртовина;

дрова у печі добре горять – до багатства;

на Макара сни пророчі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 лютого

1865 – скасування рабства у США.

1930 – газета "Таймс" вперше опублікувала кросворд.

1958 – відбувся запуск у космос першого американського супутника.

1994 – набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС.

Хто народився 1 лютого

1894 – Джон Форд, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1950 – Майк Кепмбелл, американський гітарист, автор пісень, музичний продюсер.

1965 – Вадим Писарєв, український артист балету, хореограф.

1968 – Ліза Марія Преслі, американська співачка, дочка Елвіса Преслі, екс-дружина Ніколаса Кейджа та Майкла Джексона.

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