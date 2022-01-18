18 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 18 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 18 січня
- День Вінні Пуха – свято шанувальників літературного героя, а також таланту його творця, англійського письменника Алана Олександра Мілна, 140-річний ювілей якого припадає на сьогодні.
Іменинники 18 січня
День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.
Яке сьогодні церковне свято
18 січня у православній церкві відзначається навечір'я Богоявлення, або Хрещенський святвечір. Вшановується пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомідійського та мученика Феони, волхва, преподобної Синклітики Олександрійської, пророка Міхея, преподобної Аполлінарії, преподобного Фостирія.
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Народне свято
У народі 18 січня напередодні Водохреща проводився Хрещенський святвечір. Люди готувалися до великого свята і весь день дотримувалися посту, а тому цей час іще мав назву Голодний вечір. На стіл подавали 12 пісних страв, головною з яких була голодна кутя – на відміну від щедрої її готували без масла, вершків та смальцю.
На Хрещенський святвечір востаннє проводили святкові свята, колядування та ворожіння. А ще перед Водохрещем люди збирали сніг, який застосовували для омолодження та лікування від багатьох хвороб, бо вважали його цілющим. Найкращі чудодійні властивості у цей період приписували воді у водоймах та колодязях, вважаючи її священною. Щоб долучитися до чуда Водохреща, набирали чашу з водою та опівночі уважно спостерігали за нею. Коли по воді піде бриж – в цей момент відкриваються небеса, і сам Господь дивиться на землю.
Прикмети на 18 січня
- зоряне хрещенське небо – до гарного врожаю хліба;
- сніг на Водохреще – значить уродить гречка;
- якщо розгулялися хуртовини – бджоли добре роїтимуться;
- південний вітер напередодні Водохреща – до грозового літа;
- у Хрещенський сочельник не можна нічого виносити і віддавати з дому;
- а ще не можна позичати гроші.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 січня
- 1654 – на Переяславській раді було ухвалено рішення про приєднання території Війська Запорізького до Російського царства.
- 1778 – англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови та назвав їх Сандвічеві острови.
- 1963 – у Львові започатковано футбольний клуб "Карпати".
Хто народився 18 січня
- 1864 – Іван Іжакевич, український живописець, письменник та графік.
- 1882 – Алан Олександр Мілн, англійський письменник, автор "Вінні-Пуха".
- 1955 – Кевін Костнер, американський актор, продюсер, режисер, музикант.
- 1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
- 1982 – Катерина Кухар, українська артистка балету, прима-балерина.
- 1986 – Валентина та Віта Семеренко, сестри-близнюки, українські біатлоністки.
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