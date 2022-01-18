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18 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 січня, 07:25
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Водохреща – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 січня.
18 січня: яке сьогодні свято
18 січня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 18 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 січня

  • День Вінні Пуха – свято шанувальників літературного героя, а також таланту його творця, англійського письменника Алана Олександра Мілна, 140-річний ювілей якого припадає на сьогодні.

Іменинники 18 січня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.

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Яке сьогодні церковне свято

18 січня у православній церкві відзначається навечір'я Богоявлення, або Хрещенський святвечір. Вшановується пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомідійського та мученика Феони, волхва, преподобної Синклітики Олександрійської, пророка Міхея, преподобної Аполлінарії, преподобного Фостирія.

Народне свято

У народі 18 січня напередодні Водохреща проводився Хрещенський святвечір. Люди готувалися до великого свята і весь день дотримувалися посту, а тому цей час іще мав назву Голодний вечір. На стіл подавали 12 пісних страв, головною з яких була голодна кутя – на відміну від щедрої її готували без масла, вершків та смальцю.

На Хрещенський святвечір востаннє проводили святкові свята, колядування та ворожіння. А ще перед Водохрещем люди збирали сніг, який застосовували для омолодження та лікування від багатьох хвороб, бо вважали його цілющим. Найкращі чудодійні властивості у цей період приписували воді у водоймах та колодязях, вважаючи її священною. Щоб долучитися до чуда Водохреща, набирали чашу з водою та опівночі уважно спостерігали за нею. Коли по воді піде бриж – в цей момент відкриваються небеса, і сам Господь дивиться на землю.

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Прикмети на 18 січня

  • зоряне хрещенське небо – до гарного врожаю хліба;
  • сніг на Водохреще – значить уродить гречка;
  • якщо розгулялися хуртовини – бджоли добре роїтимуться;
  • південний вітер напередодні Водохреща – до грозового літа;
  • у Хрещенський сочельник не можна нічого виносити і віддавати з дому;
  • а ще не можна позичати гроші.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 січня

  • 1654 – на Переяславській раді було ухвалено рішення про приєднання території Війська Запорізького до Російського царства.
  • 1778 – англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови та назвав їх Сандвічеві острови.
  • 1963 – у Львові започатковано футбольний клуб "Карпати".

Хто народився 18 січня

  • 1864 – Іван Іжакевич, український живописець, письменник та графік.
  • 1882 – Алан Олександр Мілн, англійський письменник, автор "Вінні-Пуха".
  • 1955 – Кевін Костнер, американський актор, продюсер, режисер, музикант.
  • 1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
  • 1982 – Катерина Кухар, українська артистка балету, прима-балерина.
  • 1986 – Валентина та Віта Семеренко, сестри-близнюки, українські біатлоністки.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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