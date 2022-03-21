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21 березня: який сьогодні день, прикмети та що не можна робити

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21 березня, 07:25
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Міжнародний день ляльок – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 березня
21 березня: яке сьогодні свято
21 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 березня

  • Всесвітній день поезії (World Poetry Day) – святкується, починаючи з 1999 року, під егідою ЮНЕСКО з метою залучення до поезії суспільної уваги, об'єднання країн, народів, культури та пошуку спільної мови між людьми.
  • Міжнародний день ляльок (International Day of Puppetry) – з ініціативи іранського діяча лялькового театру Дживада Золфагаріхо свято всіх професіоналів-лялькарів та шанувальників лялькового театру відзначається з 2003 року.
  • Міжнародний день людини із синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) - відзначається у світі з 2012 року за ініціативи ООН з метою інформування людей про це захворювання. Дата 21 березня символізує трисомію однієї з хромосом: у людини із синдромом Дауна 21 хромосома існує в трьох копіях.
  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації - проходить щороку під егідою ООН з 1966 року на згадку про жертв мирної демонстрації протесту 1960 року проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР.
  • Міжнародний день лісів (International Day of Forests) або Всесвітній день захисту лісів – був створений у 1971 році за ініціативи Європейської конфедерації сільського господарства та приурочений до дня весняного рівнодення. Проводиться з метою донести до суспільства значення лісів на планеті та важливість їхнього збереження.

Іменинники 21 березня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Володимир, Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

21 березня у православній церкві триває 3-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомідійського, апостола Єрма, священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського, преподобного Дометія.

Народне свято

У народі 21 березня відзначалася Вербоносиця. День був присвячений весняному рівноденню, яке зазвичай проходило 20 або 21 березня, а тому ще називався Весняний сонцеворот. Вважалося, що саме у цей період розпочиналася справжня весна. А ще було прийнято вшановувати вербу – вона саме у цей час починала розквітати.

Прикмети на 21 березня

  • гілки верби несли додому, щоб вони прогнали всі неприємності;
  • цього дня в жодному разі не можна садити вербу;
  • швидкі хмари і пливуть високо – до хорошої погоди;
  • прилетіли жайворонки – до ранньої та теплої весни.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 березня

  • 1846 – бельгійський музичний майстер Адольф Сакс запатентував саксофон.
  • 1927 – у Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".
  • 1999 – завершився перший обліт людьми Землі на повітряній кулі.
  • 2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення до створеної ним соціальної мережі "Твіттер".
  • 2014 – Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС.

Хто народився 21 березня

  • 1825 – Олександр Можайський, російський винахідник, один із піонерів авіації.
  • 1877 – Моріс Фарман, французький авіатор, творець першого у світі пасажирського літака.
  • 1929 – Юрій Мушкетик, радянський та український письменник, голова Спілки письменників України 1986-2001 років.
  • 1946 – Тімоті Далтон, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

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