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24 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

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24 квітня, 07:05
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Великдень, Воскресіння Христове – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 квітня.
24 квітня: яке сьогодні свято
24 квітня: яке сьогодні свято / Фото: freepik.com

Яке народне і православне свято в українців 24 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 квітня

  • Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity) – проводиться з 1957 року та приурочений до засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки. Мета свята – вирішення проблем соціального захисту, виховання та дозвілля молоді.
  • Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім'я миру (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) – був заснований ООН у 2018 році з метою прояву ініціатив на мирні способи врегулювання конфліктів.
  • Всесвітній день захисту лабораторних тварин (World Day for Laboratory Animals) – організований Міжнародною Асоціацією проти болісних експериментів на тваринах у 1979 році за участю ООН. Його мета – звернути увагу суспільства на проблему піддослідних тварин.

Іменинники 24 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Воскресіння Христове
Воскресіння Христове / Фото: Pinterest

24 квітня у православній церкві святкується Великдень – Світле Христове Воскресіння. Цей день знаменує торжество перемоги над смертю, очищення від гріхів і є основою всього християнського вчення. Вшановується пам'ять священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського, мучеників Прокеса і Мартиніана, преподобного Фармуфія, преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта, святителя Калиника Черницького.

Народне свято

У народі 24 квітня шанувався Антип Водогін. Зазвичай у цей період спостерігалася повінь. У свято Великодня люди вітали одне одного: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" Після всеношної віруючі приходили з церкви додому та розговлялися після довгого Великого посту. Головні частування – це паски та крашанки. З них і розпочинали ритуальну трапезу.

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Прикмети на 24 квітня

  • чим багатший пасхальний стіл, тим ситнішим буде рік у сім'ї;
  • з того, наскільки пишними та смачними виходили у господині паски, судили про благополуччя та здоров'я всієї родини на весь рік;
  • у кого під час христосування крашанка розіб'ється останньою, той буде щасливим увесь рік;
  • тепло і ясно у цей день – літо буде сонячним та врожайним;
  • дощить – буде багато грибів;
  • на Великдень категорично не можна виконувати жодну роботу: копати, прибирати, шити, прати і навіть готувати;
  • також цього дня не можна лаятись, сердитися, бажати комусь зла.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 24 квітня

  • 1833 – в Америці запатентовано газовану воду.
  • 1949 – у Києві було створено літературно-мистецький музей Т. Шевченка.
  • 1990 – відбувся запуск орбітального телескопа НАСА Хаббл.

Хто народився 24 квітня

  • 1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор.
  • 1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса, письменниця.
  • 1941 – Джон Крістофер Вільямс, британський гітарист.
  • 1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр.

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