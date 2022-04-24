24 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 24 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 24 квітня
- Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity) – проводиться з 1957 року та приурочений до засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки. Мета свята – вирішення проблем соціального захисту, виховання та дозвілля молоді.
- Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім'я миру (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) – був заснований ООН у 2018 році з метою прояву ініціатив на мирні способи врегулювання конфліктів.
- Всесвітній день захисту лабораторних тварин (World Day for Laboratory Animals) – організований Міжнародною Асоціацією проти болісних експериментів на тваринах у 1979 році за участю ООН. Його мета – звернути увагу суспільства на проблему піддослідних тварин.
Іменинники 24 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
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24 квітня у православній церкві святкується Великдень – Світле Христове Воскресіння. Цей день знаменує торжество перемоги над смертю, очищення від гріхів і є основою всього християнського вчення. Вшановується пам'ять священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського, мучеників Прокеса і Мартиніана, преподобного Фармуфія, преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта, святителя Калиника Черницького.
Народне свято
У народі 24 квітня шанувався Антип Водогін. Зазвичай у цей період спостерігалася повінь. У свято Великодня люди вітали одне одного: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" Після всеношної віруючі приходили з церкви додому та розговлялися після довгого Великого посту. Головні частування – це паски та крашанки. З них і розпочинали ритуальну трапезу.
Прикмети на 24 квітня
- чим багатший пасхальний стіл, тим ситнішим буде рік у сім'ї;
- з того, наскільки пишними та смачними виходили у господині паски, судили про благополуччя та здоров'я всієї родини на весь рік;
- у кого під час христосування крашанка розіб'ється останньою, той буде щасливим увесь рік;
- тепло і ясно у цей день – літо буде сонячним та врожайним;
- дощить – буде багато грибів;
- на Великдень категорично не можна виконувати жодну роботу: копати, прибирати, шити, прати і навіть готувати;
- також цього дня не можна лаятись, сердитися, бажати комусь зла.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 24 квітня
- 1833 – в Америці запатентовано газовану воду.
- 1949 – у Києві було створено літературно-мистецький музей Т. Шевченка.
- 1990 – відбувся запуск орбітального телескопа НАСА Хаббл.
Хто народився 24 квітня
- 1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор.
- 1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса, письменниця.
- 1941 – Джон Крістофер Вільямс, британський гітарист.
- 1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр.
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