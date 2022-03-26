26 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 26 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 26 березня
- День Національної гвардії України – професійне свято, яке до 2000 року відзначалося 4 листопада на честь прийняття у 1991 році закону "Про Національну гвардію України", а з 2015 року свято було перенесено на 26 березня.
- Фіолетовий день (Purple Day) або День хворих на епілепсію – міжнародний захід щорічно проводиться, починаючи з 2008 року, з метою поширення інформації про це неврологічне захворювання та першу допомогу, яку можна надати людям.
- Година Землі (Earth Hour) – глобальна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, щорічно проводиться в одну з останніх субот березня і в 2022 році випадає на 26 березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом. У цей час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло та інші електроприлади з метою продемонструвати дбайливе ставлення до природи, збереження планети та турботу про її ресурси.
Іменинники 26 березня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Григорій, Крістіна, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.
Яке сьогодні церковне свято
26 березня у православній церкві настає батьківська поминальна субота – третя субота Великого посту. Вшановується пам'ять мученика Савіна, мучеників Африкана, Публія та Терентія, мученика Олександра, мучениці Христини Перської, преподобного Аніна, пресвітера. Перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського.
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Народне свято
У народі 26 березня відзначався Никифорів день. У цей період сонце все більше пригріває та розтоплює сніг, а весняні води просочуються в барлоги та будять ведмедів. Тож це небезпечний час для прогулянок лісом. Зате рибалка цього дня вважалася хорошою. А ще на Никифора чекали на приліт гусей і судили про погоду.
Прикмети на 26 березня
- цього дня не можна ходити в ліс;
- якщо на Никифора прилетіли гуси – до врожайного року;
- жайворонки прилетіли – до швидкого тепла;
- туман на Никифора – літо буде дощовим;
- у поминальний день не можна виконувати домашню роботу.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 березня
- 1828 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.
- 1845 – в Америці запатентовано медичний пластир.
- 1917 – в Україну із заслання повернувся історик та політик Михайло Грушевський.
Хто народився 26 березня
- 1849 – Арман Пежо, французький автопромисловець, засновник фірми Peugeot.
- 1880 – Олександр Богомазов, український радянський художник-авангардист.
- 1904 – Джозеф Кемпбелл, американський дослідник давніх міфів, за книгою якого створено кіносага "Зоряні війни".
- 1944 – Дайана Росс, американська співачка, актриса, музичний продюсер.
- 1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник, кіносценарист.
- 1985 – Кіра Найтлі, англійська актриса кіно, телебачення та озвучування.
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