28 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 28 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Іменинники 28 березня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій.
Яке сьогодні церковне свято
28 березня у православній церкві настав Хрестопоклонний тиждень – 4-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів та двох Діонісіїв, священномученика Олександра, ієрея в Сіді, мученика Нікандра.
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Народне свято
У народі 28 березня відзначався Олександров день. У цей час в лісі починалося вовче весілля. За народними спостереженнями, вовки ставали особливо агресивними і навіть могли напасти на людей, тому в ліс ходити було дуже небезпечно. А ще на Олександрів день чекали прильоту чайок, що обіцяло раннє тепло та льодохід на річках.
Прикмети на 28 березня
- якщо чайки одразу починали купатися – до поганої погоди;
- розцвірінькалися горобці – до швидкого потепління;
- цього дня не можна ходити в ліс.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 28 березня
- 1842 – в Австрії відбувся перший концерт Віденського філармонічного оркестру.
- 1930 – турецькі міста Константинополь та Ангора отримали нові назви – Стамбул та Анкара.
- 1976 – розпочалося перше жіноче одиночне кругосвітнє плавання, яке здійснила польська мандрівниця Крістіна Хойновська-Ліскевич.
Хто народився 28 березня
- 1483 – Рафаель Санті, італійський художник та архітектор, яскравий представник мистецтва епохи Високого Відродження.
- 1890 – Пол Вайтмен, американський джазовий скрипаль, керівник та диригент оркестру, "король джазу".
- 1925 – Дмитро Гнатюк, радянський український співак, театральний режисер.
- 1925 – Інокентій Смоктуновський, радянський актор театру та кіно.
- 1950 – Віктор Стельмах, український поет, член Національної спілки письменників України.
- 1986 – Леді Гага, американська співачка, автор пісень, продюсер, дизайнер, акторка.
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