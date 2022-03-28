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28 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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28 березня, 07:25
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Олександрів день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 березня.
28 березня: яке сьогодні свято
28 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 28 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій.

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Яке сьогодні церковне свято

28 березня у православній церкві настав Хрестопоклонний тиждень – 4-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів та двох Діонісіїв, священномученика Олександра, ієрея в Сіді, мученика Нікандра.

Народне свято

У народі 28 березня відзначався Олександров день. У цей час в лісі починалося вовче весілля. За народними спостереженнями, вовки ставали особливо агресивними і навіть могли напасти на людей, тому в ліс ходити було дуже небезпечно. А ще на Олександрів день чекали прильоту чайок, що обіцяло раннє тепло та льодохід на річках.

Прикмети на 28 березня

  • якщо чайки одразу починали купатися – до поганої погоди;
  • розцвірінькалися горобці – до швидкого потепління;
  • цього дня не можна ходити в ліс.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 28 березня

  • 1842 – в Австрії відбувся перший концерт Віденського філармонічного оркестру.
  • 1930 – турецькі міста Константинополь та Ангора отримали нові назви – Стамбул та Анкара.
  • 1976 – розпочалося перше жіноче одиночне кругосвітнє плавання, яке здійснила польська мандрівниця Крістіна Хойновська-Ліскевич.

Хто народився 28 березня

  • 1483 – Рафаель Санті, італійський художник та архітектор, яскравий представник мистецтва епохи Високого Відродження.
  • 1890 – Пол Вайтмен, американський джазовий скрипаль, керівник та диригент оркестру, "король джазу".
  • 1925 – Дмитро Гнатюк, радянський український співак, театральний режисер.
  • 1925 – Інокентій Смоктуновський, радянський актор театру та кіно.
  • 1950 – Віктор Стельмах, український поет, член Національної спілки письменників України.
  • 1986 – Леді Гага, американська співачка, автор пісень, продюсер, дизайнер, акторка.

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