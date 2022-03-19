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Батьківська субота 19 березня: що категорично не можна робити

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19 березня, 06:10
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Сьогодні настала перша поминальна субота Великого посту-2022
Батьківська поминальна субота
Батьківська поминальна субота / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 19 березня, православні шанують пам'ять померлих, бо настала батьківська субота.

Це особливий поминальний день року, який припадає на другу суботу Великого посту-2022. Яких традицій дотримуються Великопостної батьківської суботи, і що категорично не можна робити, читайте в нашій статті.

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Перша батьківська субота Великого посту-2022: традиції

У церковному календарі існує кілька батьківських днів, у які проводиться особливе поминання померлих родичів.

Батьківськими такі дні називають, бо за законами життя батьки раніше за своїх дітей покидають цей світ. І зовсім неправильно, якщо відбувається навпаки – коли батьки ховають своїх дітей.

За традицією, у суботу в храмах вшановується пам'ять усіх святих. Згідно з богослужбовим статутом, відбувається поминання всіх від віку преславних православних християн .

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Субота з дня земного спокою стала символом спокою у Царстві Небесному. Так виник церковний звичай здійснювати спеціальні заупокійні служби в суботу.

Борг дітей – молитися за своїх батьків та прабатьків які дарували життя, а вже потім за інших людей. У Господа просять про заспокоєння їхніх душ і Царство Небесне.

У батьківську суботу прийнято прийти до церкви на службу, принести продукти для поминання родичів, написати записки за упокій із іменами померлих, помолитися.

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Після церковної служби віруючі зазвичай відвідують могили родичів , а потім збираються вдома за поминальним обідом, головною стравою на якому є кутя.

Батьківська субота 19 березня: що не можна робити

  • У святий поминальний день не можна працювати чи займатися домашніми справами .
  • Особлива заборона стосується прання та прибирання , тому що так "замилюються" очі покійникам.
  • У батьківську суботу не можна сваритися, з'ясовувати стосунки , особливо родичам, щоб не засмучувати душі померлих рідних.
  • Цього дня заборонено влаштовувати галасливі свята та веселитися.
  • Також не варто вживати спиртні напої .

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