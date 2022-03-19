Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Правила під час вибуху на АЕС

Якщо зник зв'язок

Сад і город

Що робити при обвалі будинку

Житло в Європі

Як впоратися з тривогою
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

19 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Батьківська субота – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 березня.
19 березня: який сьогодні день
19 березня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 березня

  • Міжнародний день клієнта (International Client's Day) - відзначається з 2010 року з метою привернення нових та заохочення постійних клієнтів виробниками товарів та послуг у різних сферах.

Іменинники 19 березня

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Марфа, Федір, Юліан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

19 березня у православній церкві вшановується батьківська поминальна субота – друга субота Великого посту. Вшановується пам'ять мучеників 42 в Аморії: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васою та інших з ними, преподобномученика Конона та сина його Конона, преподобного Аркадія Кіпрського. Набуття чесного Хреста і цвяхів святою царицею Оленою в Єрусалимі. Святкування ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоковської та "Благодатне небо".

Читайте також:

Народне свято

У народі 19 березня відзначався день Костянтина. Було прийнято обходити навкруги колодязів та витоптувати сніг, щоб туди не стікала брудна тала вода, а тому день ще називали Костянтинові кола. Перше коло мав протоптати іменинник на ім'я Костянтин. Якщо до цього часу ще не було ластівок, люди зазивали їх, щоб вони швидше принесли весну.

Реклама

Прикмети на 19 березня

  • не можна пити з чужої криниці, інакше своя вода не потече;
  • якщо в криницю кинути мох – піде дощ;
  • на Костянтина прилітають білі лелеки;
  • дятел стукає по дереву – до довгих холодів;
  • у поминальний день не можна виконувати домашню роботу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 березня

  • 1474 – у Венеції прийнято перший у світі закон про охорону авторського права – закон про охорону винаходів.
  • 1917 – у Києві відбулася демонстрація з вимогами автономії для України.
  • 1953 – вперше на телебаченні була показана церемонія вручення "Оскарів".

Хто народився 19 березня

  • 1895 – Максим Рильський, український поет, класик української поезії ХХ століття.
  • 1930 – Ліна Костенко, радянська та українська письменниця, поетеса.
  • 1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетеса, художниця.
  • 1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант.
  • 1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, лід-вокаліст гурту "Мандри".

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
14 — 20 березня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти