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20 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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20 березня, 07:25
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День весняного рівнодення – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 березня.
20 березня: яке сьогодні свято
20 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 20 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 березня

  • День весняного рівнодення(Vernal Equinox) – означає перехід Сонця з Південної півкулі до Північної, початок календарної та фактичної весни, а в багатьох країнах ще й вважається святом Нового року.
  • Всесвітній день Землі (Earth Day) – екологічне свято було організоване з ініціативи ООН у 1971 році, присвячене Дню весняного рівнодення і нашій планеті.
  • Міжнародний день щастя (International Day of Happiness) – проводиться під егідою ООН із 2012 року з метою визнати важливість щастя у житті людей нашої планети та спрямувати всі зусилля на покращення добробуту кожної людини. 2022 року відзначає 10-річний ювілей.
  • Міжнародний день астрології (International Astrology Day) – відзначається, починаючи з 1993 року, вченими-астрологами та ентузіастами у день весняного рівнодення та у 2022 році випадає на 20 березня. Від цього дня починається новий астрологічний рік, коли Сонце вступає у знак Овна.
  • Всесвітній день здоров'я ротової порожнини – був встановлений за ініціативою Всесвітньої стоматологічної федерації та з 2013 року проводиться 20 березня.

Іменинники 20 березня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.

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Яке сьогодні церковне свято

20 березня у православній церкві настає 2-га неділя Великого посту. Вшановується пам'ять вятителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського, великомученика Феодора Тірона, священномучеників, у Херсонесі єпископів: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Єферія, Єлпідія та Агафодора, преподобного Павла Препростого, святителя Павла, сповідника, єпископа Прусіадського, преподобного Еміліана Італійського. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Святкування ікони Божої Матері "Поручниця грішних".

Народне свято

У народі 20 березня, крім весняного рівнодення, ще шанувався Павло Капельник. Ця назва пояснюється тим, що починалася активна крапель, із дахів звисали бурульки та текла тала вода. Вважалося, що з Павла весна йде, хоч морози ще поверталися. А якщо з дахів зривалися великі пласти снігу та льоду, вважалося, що це падали на землю тяжкі гріхи. Тож цього дня молилися іконі Божої Матері "Суручниця грішних".

Прикмети на 20 березня

  • мороз у день весняного рівнодення – буде ще сорок морозів;
  • якщо у день рівнодення виходить нарахувати 40 проталинок, то весна буде теплою;
  • на рівнодення прилетіли птахи – рік буде з хлібом;
  • цього дня не можна сумувати – і тоді весь рік буде вдалим;
  • якщо день похмурий – до швидкого заморозку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 березня

  • 321 римський імператор Костянтин I Великий наказав зробити недільний день ("неділю") святковим.
  • 1917 – головою Центральної Ради обрано українського історика Михайла Грушевського.
  • 1969 – у британському консульстві на Гібралтарі зареєстровано шлюб Джона Леннона та Йоко Оно.

Хто народився 20 березня

  • 1639 – Іван Мазепа, гетьман Війська Запорізького 1687-1708 рр.
  • 1915 – Святослав Ріхтер, радянський піаніст-віртуоз.
  • 1925 – Девід Воррен, австралійський учений, який винайшов бортовий самописець "чорний ящик".
  • 1933 – Олександр Городницький, радянський та російський поет, бард і вчений.
  • 1959 – Володимир Харченко, український художник, письменник, поет.

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